Le rouble au plus bas depuis 15 mois

(AOF) - Jusqu’à 86,7665 roubles étaient nécessaires pour obtenir un dollar ce matin, soit son niveau le plus faible depuis fin mars 2022. La devise rouble souffre de l’incertitude en Russie après la mutinerie déclenchée par la milice Wagner, propriété d’Evgueni Prigojine. Si ces mercenaires ont mis fin à leur rébellion et qu’Evgueni Prigojine se trouverait en Biélorussie, leur action représente un défi sans précédent pour Vladimir Poutine depuis sa prise du pouvoir. Il en sort définitivement affaibli.

Selon Commerzbank, les événements du week-end nous rappellent deux choses. Si le président actuel est remplacé, il ne semble pas improbable que son successeur soit encore plus radical, encore plus belliqueux. Deuxièmement, outre le statu quo et le changement de pouvoir, il existe un troisième scénario : la désintégration de l'État russe. " Une sorte de Somalie avec 5000 ogives nucléaires ", résume-t-il.

" Dans tous les cas, un retour à un marché du rouble raisonnablement normal ne peut être exclu dans un avenir prévisible, mais il est hautement improbable ", conclu l'économiste.