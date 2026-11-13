Le rôle limité des États-Unis dans l'intervention au Japon sape la force de dissuasion alors que le yen frôle les 160

Le yen pourrait retester ses plus bas niveaux depuis 40 ans face au dollar si la vigueur générale de ce dernier et les signes d’un soutien limité des États-Unis à la récente intervention monétaire du Japon venaient à affaiblir la menace d’une nouvelle action coordonnée, ont déclaré des acteurs du marché.

Le yen JPY= s’est affaibli au-delà de 160 par dollar cette nuit, pour la première fois depuis début septembre, ce qui a incité la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, à réitérer ses avertissements selon lesquels Tokyo était prêt à agir à nouveau après une intervention record en juillet et août.

Le Japon a dépensé 15 400 milliards de yens (96,5 milliards de dollars pour soutenir sa monnaie après que celle-ci eut chuté fin juillet à 163,99 yens pour un dollar, son plus bas niveau depuis quatre décennies. Mais ce qui a donné un élan supplémentaire à cette opération, c’est l’action conjointe des États-Unis, dont le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait laissé entendre à l’époque qu’elle pourrait atteindre 10 milliards de dollars.

Un rapport publié jeudi par la Banque fédérale de réserve de New York a toutefois révélé que le montant total était bien inférieur, s’élevant à des ventes d’euros d’environ 497 millions de dollars pour acheter des yens. Selon les analystes, cette contribution relativement modeste affaiblit l’effet dissuasif de toute future action conjointe, même si elle confirme que Washington était prêt à soutenir Tokyo à un moment critique.

« Il y a eu plusieurs cas d’intervention coordonnée, mais les États-Unis n’ont jamais dépensé autant d’argent », a déclaré Tohru Sasaki, stratège en chef chez Fukuoka Financial Group et ancien responsable de la Banque du Japon. « Les gens craignaient qu’une intervention coordonnée puisse être très puissante, mais cela montre que ce n’est pas le cas. »

LES OPÉRATEURS SONT PLUS DISPOSÉS À TESTER LE SOUTIEN

La faiblesse persistante du yen est devenue un casse-tête politique et économique pour le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, faisant grimper le coût des carburants importés et d’autres matières premières et mettant à rude épreuve les ménages déjà confrontés à la hausse des prix . Elle a également accru la pression sur la Banque du Japon pour qu’elle poursuive le resserrement de sa politique monétaire et réduise l’écart de taux d’intérêt avec les autres grandes banques centrales.

Les propos de Katayama font suite à un avertissement similaire lancé jeudi par le haut responsable des affaires monétaires Atsushi Mimura, qui a déclaré qu’il était « trop tôt pour oublier » l’intervention de cet été. Ils interviennent également alors que les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Banque du Japon relève ses taux le mois prochain, les décideurs politiques se montrant de plus en plus inquiets face à l’inflation et au coût des importations causés par la faiblesse du yen.

Mais ces pressions intérieures ont été éclipsées ces derniers jours par une remontée plus générale du dollar . Le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois face aux principales devises, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison de paris accrus sur une hausse plus importante des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

« Les rendements des bons du Trésor sont actuellement considérés comme l’une des principales raisons de la vente du yen », a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de succursale chez State Street à Tokyo. « Toutes ces déclarations de la Fed laissent présager une hausse des taux, et je ne pense pas que la Banque du Japon soit disposée à suivre le mouvement. »

Cela pourrait inciter les traders à tester des niveaux plus élevés, en particulier s’ils en concluent que l’action isolée de Tokyo n’aurait qu’un impact limité et que Washington se montre réticent à aller bien au-delà d’un simple soutien verbal.

L’intervention de la Fed de New York sur le marché des changes « a été modeste, comme prévu, et témoigne d’un manque de détermination de la part des États-Unis à inverser la tendance du yen », a déclaré Shuhei Uehara, analyste des marchés de change à l’institut de recherche Gaitame.com.

Les signaux techniques suggèrent que si le dollar/yen franchit le pic de jeudi à 160,30, le prochain seuil important serait 160,39, son plus haut depuis début septembre, et qu’un franchissement au-delà de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 164, a ajouté Uehara.

Malgré tout, les analystes ont estimé que la diminution de la menace d’une intervention conjointe ne donnerait probablement pas carte blanche aux spéculateurs. La barre des 160 reste un seuil sensible pour Tokyo, et le risque d’une intervention officielle augmenterait probablement si la devise s’approchait des plus bas de cet été.

« Le seuil des 160 yens est un niveau étroitement surveillé », a déclaré Akira Moroga, stratège en chef des marchés à la banque Aozora. « À l’avenir, ils peuvent toujours intervenir à grande échelle s’ils le souhaitent. Même si les États-Unis n’ interviennent pas , le Japon le fera probablement. »