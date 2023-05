"Le rôle dominant du dollar n'est pas près d'être remis en cause" (BNY Mellon IM)

(AOF) - "Tous les deux ou trois ans, les doutes des marchés concernant les excès macroéconomiques et les incertitudes liés à la politique étrangère américaine font resurgir le spectre de la "dédollarisation" ou la perte d’influence du dollar dans la finance mondiale, affirme Aninda Mitra, Responsable de la stratégie macro et d’investissement pour l’Asie, BNY Mellon IM.

Ce phénomène, ajoute-t-elle, se distingue des mouvements cycliques du billet vert, qui reflètent surtout les décalages dans les cycles macroéconomiques et politiques des divers pays, ainsi que la fuite vers des valeurs dites " refuges " observée en période de crise.

L'analyste considère que le rôle dominant du dollar n'est pas près d'être remis en cause.

Selon Aninda Mitra, un écosystème financier bien ancré, centré sur le dollar et le système historique d'alliances géopolitiques des États-Unis, créent de puissants effets de réseau et permettent au dollar de remplir tous les critères souhaités en termes de profondeur de marché et d'acceptabilité pour remplir le rôle de moyen d'échange, de fournisseur de liquidités et de réserve de valeur au niveau international.

"Même si son utilisation recule progressivement à plus long terme, le dollar restera probablement la principale monnaie d'échange au niveau international. L'utilisation du yuan chinois dans la facturation des échanges est également appelée à augmenter. Mais la devise chinoise a peu de chances de devenir un actif " de réserve " en l'absence de profonds changements institutionnels ou de nette évolution du régime politique", conclut BNY Mellon IM.