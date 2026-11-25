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Négocié en bourse comme une action, mais donnant accès à un large panier de titres : l'ETF a de quoi intriguer.

Transparence, frais de gestion , diversification , accessibilité, large choix de produits : ses caractéristiques en font un outil de plus en plus présent dans les portefeuilles. Mais à quoi sert-il concrètement ? Allocation de long terme, exposition à une thématique ou à un secteur, allocation tactique : des usages courants, pour des objectifs bien différents.

👉 Consultez l'intégralité du PDF ci-dessous pour comprendre le rôle que peuvent jouer les ETF dans un portefeuille diversifié2, selon vos objectifs.