Le rôle de RWE dans l'opération Uniper serait “de portée limitée”, selon son directeur financier

Toute participation de RWE à une acquisition de son homologue allemand Uniper ne se ferait que dans des “circonstances très spécifiques” et aurait une “portée limitée” en raison des obstacles liés au droit de la concurrence, a déclaré mercredi Michael Mueller, directeur financier de l'entreprise.

RWE a soumis une offre indicative pour le rachat d'Uniper, société publique actuellement mise en vente par Berlin, au sein d'un consortium avec KKR KKR.N , comme l'ont précédemment indiqué des sources proches du dossier.