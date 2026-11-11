Le rôle de RWE dans l'opération Uniper serait “de portée limitée”, selon son directeur financier

Toute participation de RWE à une acquisition de son homologue allemand Uniper ne se ferait que dans des “circonstances très spécifiques” et aurait une “portée limitée” en raison des obstacles liés au droit de la concurrence, a déclaré mercredi Michael Mueller, directeur financier de l'entreprise.
RWE a soumis une offre indicative pour le rachat d'Uniper, société publique actuellement mise en vente par Berlin, au sein d'un consortium avec KKR KKR.N , comme l'ont précédemment indiqué des sources proches du dossier.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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