Le roi Charles va recevoir des dirigeants du secteur de l'IA alors que les craintes liées aux menaces s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le roi Charles d’Angleterre recevra cette semaine les dirigeants des principales entreprises du secteur de l’intelligence artificielle afin de discuter de la nécessité d’un ensemble de principes communs pour encadrer une technologie qui suscite de plus en plus d’inquiétudes quant à la menace qu’elle représente pour l’humanité.

Alors que les plus grands noms de l’IA appellent à un ralentissement de son développement, Charles accueillera des dirigeants de Nvidia NVDA.O , de Google DeepMind, d’OpenAI, d’Anthropic, ainsi que le ministre britannique chargé de l’IA, afin de discuter de la manière dont cette technologie peut être mise au service de la société et du respect de la dignité humaine.

Le débat sur l’IA a été remis sur le devant de la scène lorsque deux chercheurs d’Anthropic ont lancé des avertissements selon lesquels cette technologie en pleine évolution pourrait conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a déclaré samedi que les entreprises devaient ralentir le rythme des progrès des modèles d’IA.

La société basée à San Francisco a publié la semaine dernière un rapport sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA Claude pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

Il sera toutefois difficile de parvenir à une position commune au niveau mondial: le président américain Donald Trump a rejeté dimanche toute idée de ralentissement, tandis que le tabloïd chinois Global Times a affirmé qu’il s’agissait en réalité d’un "scénario de guerre froide " visant Pékin.

Charles, tant en tant que roi que lorsqu’il était prince de Galles, a mis à profit sa position pour organiser des réunions afin de débattre de divers sujets, notamment l’environnement.

Le palais de Buckingham a indiqué que cette rencontre porterait sur la manière dont l’IA pourrait être mise à profit au bénéfice de la société et contribuer "à l’épanouissement des personnes et de la planète".

La Grande-Bretagne, leader européen en matière de financement de l’IA et de start-ups, a privilégié une approche "allégée" de la réglementation de l’IA , s’alignant davantage sur les États-Unis que sur l’Union européenne.

L’AI Security Institute britannique, créé à la suite du Sommet sur la sécurité de l’IA en 2023, bénéficie d’un accès aux modèles d’IA avant leur déploiement dans le cadre d’accords volontaires conclus avec les principales entreprises du secteur, ce qui lui permet d’évaluer leurs capacités et leurs risques, et lui offre une perspective sur les développements de pointe en matière d’IA.