 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le roi Charles va recevoir des dirigeants du secteur de l'IA alors que les craintes liées aux menaces s'intensifient
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 10:58
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le roi Charles d’Angleterre recevra cette semaine les dirigeants des principales entreprises du secteur de l’intelligence artificielle afin de discuter de la nécessité d’un ensemble de principes communs pour encadrer une technologie qui suscite de plus en plus d’inquiétudes quant à la menace qu’elle représente pour l’humanité.

Alors que les plus grands noms de l’IA appellent à un ralentissement de son développement, Charles accueillera des dirigeants de Nvidia NVDA.O , de Google DeepMind, d’OpenAI, d’Anthropic, ainsi que le ministre britannique chargé de l’IA, afin de discuter de la manière dont cette technologie peut être mise au service de la société et du respect de la dignité humaine.

Le débat sur l’IA a été remis sur le devant de la scène lorsque deux chercheurs d’Anthropic ont lancé des avertissements selon lesquels cette technologie en pleine évolution pourrait conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a déclaré samedi que les entreprises devaient ralentir le rythme des progrès des modèles d’IA.

La société basée à San Francisco a publié la semaine dernière un rapport sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA Claude pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

Il sera toutefois difficile de parvenir à une position commune au niveau mondial: le président américain Donald Trump a rejeté dimanche toute idée de ralentissement, tandis que le tabloïd chinois Global Times a affirmé qu’il s’agissait en réalité d’un "scénario de guerre froide " visant Pékin.

Charles, tant en tant que roi que lorsqu’il était prince de Galles, a mis à profit sa position pour organiser des réunions afin de débattre de divers sujets, notamment l’environnement.

Le palais de Buckingham a indiqué que cette rencontre porterait sur la manière dont l’IA pourrait être mise à profit au bénéfice de la société et contribuer "à l’épanouissement des personnes et de la planète".

La Grande-Bretagne, leader européen en matière de financement de l’IA et de start-ups, a privilégié une approche "allégée" de la réglementation de l’IA , s’alignant davantage sur les États-Unis que sur l’Union européenne.

L’AI Security Institute britannique, créé à la suite du Sommet sur la sécurité de l’IA en 2023, bénéficie d’un accès aux modèles d’IA avant leur déploiement dans le cadre d’accords volontaires conclus avec les principales entreprises du secteur, ce qui lui permet d’évaluer leurs capacités et leurs risques, et lui offre une perspective sur les développements de pointe en matière d’IA.

Valeurs associées

NVIDIA
218,2900 USD NASDAQ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La grande peur de l'IA hors de contrôle rattrape la Bourse de Paris
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:45 

    La grande peur d'une IA hors de tout contrôle humain a rattrapé la Bourse de Paris lundi, où les quelques valeurs liées à la tech plombaient l'indice CAC40, déjà affecté par la hausse du pétrole et l'envolée des taux. Vers 11H00, l'indice des 40 grandes valeurs ... Lire la suite

  • Le NBTXR 3 de Nanobiotix. (Crédit: / Nanobiotix)
    Nanobiotix dans le rouge malgré Jefferies et des données positives
    information fournie par AOF 14.09.2026 11:31 

    (Zonebourse.com) - Nanobiotix s'affiche dans le bas du palmarès (-6,01%, à 29,38 euros), malgré des données jugées encourageantes d'une étude de phase 1 portant sur JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer du poumon non à petites cellules inopérable et récurrent. Les résultats ... Lire la suite

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 14.09.2026 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • La cheffe des sociaux-démocrates de Suède, Magdalena Andersson, à Stockholm, le 13 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )
    En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:29 

    176 mandats pour la gauche, 173 pour la droite et l'extrême droite: les deux grands blocs politiques de Suède sont au coude-à-coude lundi, un résultat présageant de négociations ardues pour former un gouvernement. Magdalena Andersson, leader des sociaux-démocrates, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,33 -1,79%
CAC 40
8 116,2 -0,78%
SOITEC
121,55 -13,89%
DBT
0,0812 -0,98%
2CRSI
26,98 -6,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank