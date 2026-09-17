Le roi Charles met en garde les responsables du secteur de l'IA contre des « dangers existentiels » lors d'une réunion en Écosse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Charles reçoit des dirigeants du secteur de l'IA en Écosse

* Des dirigeants de Nvidia, DeepMind, OpenAI et Anthropic sont présents

* Charles exhorte les dirigeants à rassurer le public

(Ajout de commentaires supplémentaires tirés du discours d'ouverture de Charles)

par Gerhard Mey

Le roi Charles d’Angleterre a mis en garde jeudi les dirigeants du secteur de l’IA contre les « dangers existentiels » que représenterait le fait que cette technologie tombe entre de mauvaises mains, avec des conséquences potentiellement catastrophiques, affirmant que des mesures de protection étaient nécessaires avant qu’il ne soit « trop tard ».

Charles recevait en Écosse les cofondateurs de Nvidia et de Google DeepMind, ainsi que des dirigeants d’OpenAI et d’Anthropic, alors que l’inquiétude grandit quant au fait que les efforts en matière de sécurité de l’IA ne suivent pas le rythme du développement de systèmes de plus en plus puissants .

Ces dernières semaines, le débat a porté sur la question de savoir si le secteur peut et doit s'autoréguler, suscitant des interventions de personnalités mondiales telles que le pape Léon XIV, Charles et le président américain Donald Trump.

CHARLESAPPELLE À METTRE EN PLACE DES CONTRÔLES « AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD »

Charles a déclaré que l’intelligence artificielle avait le potentiel d’ améliorer et de sauver des vies, en particulier dans les sciences de la vie et la médecine.

Mais ses créateurs mettent de plus en plus en garde contre le fait qu’elle pourrait développer des capacités plus sombres, « voire aller jusqu’à ôter la vie », a-t-il ajouté.

« Il semble urgent d’examiner de manière adéquate les dangers existentiels liés au fait que de telles technologies tombent entre de mauvaises mains et soient utilisées de manière potentiellement catastrophique », a-t-il déclaré aux dirigeants réunis dans son domaine de Dumfries House.

« Nous avons assurément besoin de moyens de contrôle suffisants avant qu’il ne soit trop tard, n’est-ce pas? »

Parmi les participants figuraient Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, Demis Hassabis, fondateur et président de Google DeepMind, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, ainsi que Kanishka Narayan, ministre britannique chargé de l’intelligence artificielle .

Paolo Benanti, conseiller du pape qui a appelé les gouvernements à ralentir le développement de l’IA, devait également être présent.

DÉBAT SUR LA MENACE POUR L’HUMANITÉ

Le débat sur l’IA a été remis sur le devant de la scène après que deux chercheurs d’Anthropic ont averti que cette technologie en pleine évolution pourrait conduire à l’extinction de l’humanité dans un avenir pas si lointain.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a également appelé les entreprises à ralentir le rythme du développement de l’IA.

Cela a toutefois déclenché un débat international visant à déterminer si certains dirigeants n’avaient pas des arrière-pensées, comme l’établissement de règles préservant l’avance de certaines entreprises, le fait d’agir dès maintenant pour éviter une réaction gouvernementale plus large, ou simplement le ralentissement des dépenses dans la course au développement de l’IA.

Bien que la réunion en Écosse ne devrait pas déboucher sur des accords contraignants, et que Charles ne soit pas réputé pour son expertise technologique, elle met en lumière la manière dont il a, d’abord en tant que prince de Galles puis aujourd’hui en tant que roi, utilisé sa position pour organiser des discussions sur toute une série de questions mondiales.

En évoquant les risques liés à l’IA, Charles a également mis en garde contre l’impact potentiel sur l’environnement, reflétant ainsi ses décennies de militantisme en faveur de la protection de la nature.

Le palais de Buckingham a indiqué que les discussions porteraient sur la possibilité d’établir un ensemble de principes communs susceptibles de guider l’application future de l’IA, « non pas simplement en tant que moteur de capacité et d’efficacité, mais en tant qu’outil qui préserve la dignité humaine et contribue à l’épanouissement tant des personnes que de la planète ».