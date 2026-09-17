Le roi Charles met en garde les responsables du secteur de l'IA contre des « dangers existentiels »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Charles reçoit des dirigeants du secteur de l'IA en Écosse

* Des dirigeants de Nvidia, DeepMind, OpenAI et Anthropic sont présents

* Charles exhorte les dirigeants à rassurer le public

(Ajout des commentaires du directeur général de Nvidia aux paragraphes 14 à 16 et 19 à 20)

par Gerhard Mey

Le roi Charles d’Angleterre a mis en garde jeudi les dirigeants du secteur de l'intelligence artificielle (IA) contre les « dangers existentiels » que représenterait cette technologie si elle tombait entre de mauvaises mains, affirmant que des mesures de protection devaient être mises en place avant qu’il ne soit trop tard.

Charles recevait en Écosse les cofondateurs du fabricant de puces Nvidia et du laboratoire de recherche en intelligence artificielle (IA)Google DeepMind, ainsi que des dirigeants des fournisseurs d'intelligence artificielle (IA) OpenAI et Anthropic, alors que l’on s’inquiète de plus en plus du fait que les efforts en matière de sécurité ne suivent pas le rythme du développement de systèmes de plus en plus puissants actuellement.

Ces dernières semaines, le débat a porté sur la question de savoir si le secteur peut et doit s’autoréguler, suscitant des interventions de personnalités telles que le pape Léon, Charles et le président américain Donald Trump.

CHARLESAPPELLE À DES MESURES DE CONTRÔLE « AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD »

Charles a déclaré que l’intelligence artificielle avait le potentiel d’ améliorer et de sauver des vies, en particulier dans les sciences de la vie et la médecine.

Mais ses créateurs mettent de plus en plus en garde contre le fait qu’elle pourrait développer des capacités plus sombres, « voire aller jusqu’à ôter la vie », a-t-il ajouté.

« Il semble urgent d’examiner de manière adéquate les dangers existentiels liés au fait que de telles technologies tombent entre de mauvaises mains et soient utilisées de manière potentiellement catastrophique », a-t-il déclaré aux dirigeants réunis dans son domaine de Dumfries House.

« N’avons-nous pas besoin de moyens de contrôle suffisants avant qu’il ne soit trop tard? »

Parmi les invités figuraient Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, Demis Hassabis, fondateur et président de Google DeepMind, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, Tino Cuéllar, directeur des affaires internationales chez Anthropic, ainsi que Kanishka Narayan, ministre britannique chargé de l’intelligence artificielle .

Paolo Benanti, conseiller du pape qui a exhorté les gouvernements à ralentir le développement de l’IA, était également présent.

Le débat sur l’IA a été relancé lorsque deux chercheurs d’Anthropic ont averti que ses progrès rapides pourraient conduire à l’extinction de l’humanité dans un avenir pas si lointain.

Des entreprises spécialisées dans l’IA ont également signalé que leurs modèles avaient échappé à leurs contraintes de test pour pirater des réseaux externes.

LE directeur général DE NVIDIA APPELLE À L’AUTORÉGULATION

M. Huang a déclaré que l'IA devait être développée avec un « optimisme responsable », la responsabilité incombant aux développeurs eux-mêmes.

Il a ajouté que les entreprises devaient faire preuve de beaucoup plus de rigueur pour s’assurer que leurs produits étaient prêts avant de les commercialiser.

« Si ce n’est pas prêt, il suffit de le retenir », a-t-il déclaré aux journalistes en marge de la réunion. « Vous devez aller aussi vite que possible, mais pas plus vite que cela. »

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a également exhorté les entreprises à ralentir le rythme du développement de l’IA.

Son appel a déclenché un débat international sur la question de savoir si certains dirigeants avaient des arrière-pensées , telles que l’établissement de règles visant à préserver l’avance de leurs entreprises, à anticiper une réaction négative plus large de la part des gouvernements, ou simplement à ralentir des dépenses effrénées .

Bien que la réunion en Écosse ne doive déboucher sur aucun accord contraignant, elle met en lumière la manière dont Charles, d’abord en tant que prince de Galles puis aujourd’hui en tant que roi, a utilisé sa position pour organiser des discussions sur toute une série de questions mondiales.

M. Huang a déclaré que Charles avait abordé la question de la sécurité de l’IA dès leur première rencontre.

« S’il y a bien quelqu’un qui a parlé de manière plus approfondie et plus sincère de l’optimisme responsable, c’est le roi qui a été l’un des premiers à m’en faire part », a-t-il déclaré.