Le roi Charles célèbre les 50 ans de son association caritative en faveur des jeunes aux côtés d'Elton John lors d'une émission de radio

Le roi Charles d'Angleterre s'est joint à Elton John pour une édition spéciale de l'émission de radio du chanteur sur Apple Music, afin de célébrer les 50 ans de The King's Trust et des musiciens qui ont soutenu cette association caritative en faveur de la jeunesse, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

Cet épisode de “Elton John's Rocket Hour”, enregistré dans les nouveaux studios radio d'Apple à AAPL.O , à Londres, sera diffusé sur Apple Music le samedi 14 novembre, jour du 78e anniversaire de Charles.

Alors qu’il était prince de Galles, Charles a fondé le Prince’s Trust en 1976 en utilisant son indemnité de départ de la Royal Navy afin d’aider les jeunes défavorisés à se préparer au monde du travail, à trouver un emploi ou à créer leur entreprise. Rebaptisée King’s Trust après l’accession au trône de Charles, l’association caritative affirme avoir aidé plus d’un million de jeunes.

“La musique a toujours été au cœur du Prince’s Trust, et désormais du King’s Trust,” a déclaré Charles, ajoutant que ce programme offrait l’occasion de mettre en avant des artistes qui avaient soutenu l’association ainsi que de nouveaux talents qu’elle avait aidés à percer.

Tous deux se souviennent des concerts de bienfaisance, des galas rock de la Wembley Arena dans les années 1980 aux spectacles à Hyde Park et au Royal Albert Hall.

Parmi eux figure le groupe de rock britannique Muse, qui avait reçu une subvention pour acheter du matériel de sonorisation alors qu’il se produisait sous son ancien nom, Rocket Baby Dolls. Le groupe a ensuite donné un concert à guichets fermés au Royal Albert Hall au profit de l’association en 2018, précise le communiqué.

“Quand on soutient un jeune artiste et qu’on lui montre qu’on croit en lui, cela fait toute la différence,” a déclaré John. “Les jeunes sont notre avenir.”

John a reçu l’Ordre des Compagnons d’Honneur des mains de Charles, alors prince de Galles, au château de Windsor en 2021, pour ses services rendus à la musique et à des œuvres caritatives. Comptant parmi les artistes ayant vendu le plus d’albums de tous les temps, avec des tubes tels que "Goodbye Yellow Brick Road", "Rocket Man" et "Your Song", John a été fait chevalier par la reine Élisabeth en 1998.

“John’s Rocket Hour” est une émission hebdomadaire diffusée dans le monde entier sur Apple Music 1 depuis 2015.