Le RN lance une pétition pour réclamer un référendum sur la réforme des retraites

Opposé au projet de réforme des retraites du gouvernement, le Rassemblement national propose de son côté un départ à 60 ans si le salarié a bien 40 années de cotisations.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen le 5 novembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Vent debout contre la réforme des retraites, Marine Le Pen réclame son retrait et proposait lundi d'organiser "un référendum" . Ce jeudi 5 décembre son parti le Rassemblement national a ainsi lancé une pétition pour l'organiser.

"69% des Français soutiennent" le mouvement de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement, selon un sondage l'institut Harris Interactive pour RTL et AEF Info réalisé en ligne mardi, souligne dans un communiqué le RN. "Malgré cela, Emmanuel Macron s'entête et est prêt à plonger la France dans une situation de blocage généralisé pour mettre en œuvre son projet de précarisation des retraites. Dans ce contexte, il faut rendre la parole au seul souverain: le peuple!", estime le parti d'extrême droite, qui soutient la journée de mobilisation.

Le parti de Marine Le Pen veut par cette pétition en ligne "exiger", à l'issue de la présentation de la réforme, "un référendum : pour ou contre la réforme des retraites".

Si par le passé, le Front national, ancêtre du Rassemblement national (RN), s'est plutôt tenu à l'écart des mobilisations sociales, Marine Le Pen a appelé cette semaine "les Français à exprimer leur désaccord" avec le projet du gouvernement. Plusieurs cadres du parti devaient défiler en même temps que les syndicats ce jeudi, mais pas la députée du Pas-de-Calais.

Le RN propose pour les retraites un départ à 60 ans si le salarié a bien 40 années de cotisations. Il envisage de financer le système par des économies, notamment sur les dépenses liées à l'immigration, par des créations d'emplois et par la natalité.