Le risque que le Tour de France n'aille pas au bout est "très faible", dit Blanquer

NICE, 29 août (Reuters) - Le risque que le Tour de France n'arrive pas à son terme à cause de l'épidémie liée au nouveau coronavirus est très faible, a déclaré samedi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Décalé de neuf semaines à cause de la crise sanitaire, le Tour de France s'élance ce samedi de Nice alors que le pays connaît une flambée de contaminations, dont le nombre quotidien est revenu au niveau des records de la fin mars. "Sur tous les sujets, que ce soit le Tour ou tout autre sujet, on doit toujours avoir un sens de l'adaptation donc être capable de prendre une décision en fonction de la situation", a répondu Jean-Michel Blanquer, présent à Nice, en réponse à une question sur la possibilité que le Tour de France soit arrêté à cause de l'épidémie. "Il y a une telle préparation, il y a de telles précautions qui ont été prises que l'hypothèse que vous évoquez est très faible mais on ne doit rien s'interdire et tout est toujours possible", a-t-il ajouté. Les organisateurs du Tour ont annoncé samedi que les règles d'exclusion d'une équipe avaient été durcies, quelques heures avant le départ de la course, à la demande de la cellule interministérielle de crise. Une équipe sera maintenant exclue si au moins deux de ses membres, coureurs et encadrement compris, subissent un test positif au nouveau coronavirus en l'espace de sept jours. Cette règle ne s'appliquait auparavant qu'aux seuls coureurs. Pour Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports également présente à Nice, la tenue du Tour de France doit aussi servir d'exemple pour inciter les Français à reprendre une activité sportive malgré la crise sanitaire. "Cet événement sportif avec tous les protocoles qui sont en place (...) est essentiel aussi pour montrer aux citoyens qu'il est possible de reprendre le sport (...) il est essentiel que ça ne s'arrête pas", a-t-elle déclaré. "On est là pour lancer cette campagne de communication pour que les citoyens puissent être rassurés quant aux inscriptions dans les associations. On est là aussi pour dire que malgré le mode dégradé de reprise, le sport va pouvoir vivre aussi autrement." (Julien Prétot, avec Bertrand Boucey à Paris)

