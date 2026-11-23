Le risque lié au plafonnement des cartes de crédit est bien réel, mais la législation reste incertaine, selon Wells Fargo

** Wells Fargo Securities estime que le soutien renouvelé du président américain Donald Trump à un plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit maintient la pression réglementaire, mais que le chemin vers l'adoption d'une loi est moins certain, car cela risquerait de réduire considérablement l'accès au crédit

** Samedi, Trump a laissé entendre qu’il était disposé à collaborer avec les démocrates pour plafonner les taux d’intérêt des cartes de crédit à 10 %

** “Toute politique implique toujours des compromis, et celle-ci ne ferait pas exception. Une loi instaurant un plafond sur les taux d’intérêt des cartes de crédit viserait à atténuer la crise de l’accessibilité financière, mais risquerait également de restreindre l’octroi de crédits aux consommateurs aux revenus les plus modestes”, indiquent les analystes de Wells Fargo

** Selon la société de courtage, ce risque pèse le plus lourdement sur Capital One Financial COF.N , Synchrony Financial SYF.N et Bread Financial BFH.N

** “Si Washington intervient, nous pensons qu’un plafond s’appliquerait aux nouvelles dépenses, et non aux soldes existants, avec un scénario de base de 30%+ ou plus, car un taux bien inférieur pourrait pousser les emprunteurs vers le secteur bancaire parallèle” — Wells Fargo Securities