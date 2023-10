Le risque géopolitique au Moyen-Orient pèse sur les marchés

Le pétrole a flambé, les taux ont nettement baissé et les Bourses ont reculé vendredi, signes des craintes des investisseurs quant à une nouvelle escalade au Moyen-Orient dans les prochains jours.

Les cours du pétrole sont montés de plus de 5% quand le gaz européen a grimpé jusqu'à de nouveaux sommets depuis février avec les dommages sur un gazoduc en mer Baltique.

Du côté des Bourses, les places financières européennes ont terminé en nette baisse: Paris a perdu 1,42%, Francfort 1,55%, Milan 0,90% et Londres 0,55%.

Wall Street a ouvert dans le vert, soutenu par les résultats des banques bien accueillis par les investisseurs, mais s'est ensuite largement essoufflée. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,12% mais le Nasdaq a chuté de 1,23% et le S&P 500 a perdu 0,50%.

"C'est une séance de crainte", marquée par une préférence pour les actifs considérés comme sûrs par les investisseurs comme les dettes des Etats ou encore "l'or", et par une remontée des indicateurs de la volatilité comme le Vix (surnommé "l'indice de la peur") aux Etats-Unis, note Marie Cecchini, gérante à Amplegest.

A New York, l'or est monté de plus de 3%, l'argent de plus de 4%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt américain à 10 ans se situait à 4,61% contre 4,70% en clôture jeudi; son équivalent allemand était à 2,73% contre 2,78% jeudi.

Israël a ordonné vendredi l'évacuation vers le sud de "tous les civils" de la ville de Gaza, une mesure condamnée par l'ONU et rejetée par le Hamas. Les affrontements ont déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis le début des hostilités, déclenchées le 7 octobre par une attaque sanglante du Hamas.

Sur le plan économique, l'indice mesurant la confiance des consommateurs américains se dégrade plus qu'attendu en octobre, selon l'estimation préliminaire publiée vendredi par l'Université du Michigan.

Les banques américaines réussissent

Les banques et institutions financières américaines ont ouvert le bal des résultats d'entreprises aux Etats-Unis.

La banque américaine JPMorgan Chase (+1,56%), plus grande banque américaine par la taille des actifs, a dégagé un bénéfice net de 13,15 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 35% sur un an grâce notamment aux coûts du crédit.

Le groupe Wells Fargo (+3,10%), quatrième banque du pays, a lui aussi battu les prévisions des analystes et a relevé ses prévisions annuelles de revenus issus des paiements d'intérêts.

Boeing en baisse

Dans l'aéronautique, Boeing a baissé de 3,34% alors qu'un organe de presse professionnelle, The Air Current, a affirmé que des inspections supplémentaires étaient prévues sur la production de son avion vedette, le 737 MAX, ce qui pourrait encore peser sur les rythmes de production.

Allianz recule

Le géant allemand de l'assurance Allianz (-3,70%) a annoncé vendredi la cession d'une part minoritaire détenue dans une coentreprise en Chine active dans la gestion d'actifs.

Gros chèque pour Fatface

La chaine de vêtements britannique Next a perdu 1,07% après l'annonce du rachat de la marque d'habillement Fatface pour 115,2 millions de livres.

Pétrole et gaz flambent

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a pris 5,68%, pour clôturer à 90,89 dollars, franchissant le seuil de 90 dollars pour la première fois depuis dix jours.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, il a lui gagné 5,76%, à 87,69 dollars

Côté gaz naturel européen, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a terminé à 55,27 euros le mégawattheure (MWh) soit une hausse de 4,28% après avoir touché 56,10 euros le MWh, son plus haut prix depuis début février.

Sur le marché des changes, l'euro baissait légèrement par rapport au dollar (-0,19%) à 1,0508 dollar pour un euro.

bur-fs-vmt/clc