Le risque d'un Brexit sans accord pèse sur la livre

(AOF) - La livre abandonne 1,21% à 1,194 euro (1,315 dollar), pénalisée par le retour du risque d'un Brexit sans accord. Fort de son éclatante victoire aux législatives, Boris Johnson prévoit d'interdire dans son projet de loi de retrait toute prolongation de la période de négociation avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni et les européens n'auraient donc que 11 mois pour fixer les modalités du Brexit. A défaut de parvenir à un accord commercial, les règles de l'OMC s'appliqueraient.

