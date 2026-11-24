Le revirement du conseil d'administration de Nvidia sur Huang soulève des doutes quant à son indépendance, selon ses détracteurs

Le conseil d’administration de Nvidia NVDA.O a sapé ses prétentions d’indépendance en réintégrant le directeur général Jensen Huang avant même la fin des enquêtes sur sa conduite, ont déclaré lundi des investisseurs et des experts en gouvernance d’entreprise.

Cette décision est surprenante car le conseil d’administration s’est en effet porté garant de la sincérité de M. Huang et de son aptitude à diriger l’entreprise avant même que sa propre enquête ne soit terminée, ce qui soulève des doutes quant à savoir si les administrateurs disposaient d’informations suffisantes pour porter un jugement indépendant, ont déclaré ces personnes.

Nvidia a déclaré lundi qu’après des entretiens avec de hauts responsables américains, son conseil d’administration “est convaincu que la réintégration de M. Huang ne présente aucun risque pour la sécurité nationale”.

M. Huang avait démissionné le 12 novembre à la suite d’informations faisant état de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée.

Ce revirement soudain, survenu quelques jours seulement après que le conseil d’administration eut promis de chercher un successeur ailleurs , a également entraîné le président américain Donald Trump et son administration dans les affaires de gouvernance d’entreprise de Nvidia. L’action Nvidia a clôturé en hausse de 31,5% lundi, alors même qu’il devenait évident que le conseil d’administration du fabricant de puces avait agi sous la pression exercée par Trump et d’autres, et que le président s’était attribué le mérite de ce revirement .

Nvidia fait l’objet d’enquêtes, notamment de la part de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et du ministère de la Justice, sur des questions allant de sa comptabilité à des allégations de contrebande de puces. Les attachés de presse de Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux questions posées dans le cadre de cet article.

Cette situation sape la crédibilité du conseil d’administration, a déclaré Mark Levine, contrôleur financier de la ville de New York, qui participe à la gestion de fonds de retraite détenant quelque 5 millions d’actions Nvidia.

“Ils nous ont dit sans ambages qu’il ne reviendrait pas. Ils ont fait un revirement à 180 degrés sans aucune explication, ni aucune indication que les préoccupations concernant les responsabilités juridiques et autres aient été résolues”, a déclaré M. Levine lors d’un entretien téléphonique.

“Ils ont prouvé qu’ils n’étaient pas indépendants, alors que c’est la qualité essentielle que nous attendons de tout conseil d’administration”, a-t-il ajouté.

Jan van Eck, un important investisseur de Nvidia par l’intermédiaire de la société d’investissement qui porte son nom, a déclaré que le retour de M. Huang levait probablement les incertitudes, mais revenait à parier qu’il n’y aurait plus de mauvaises nouvelles.

“Je m’attendais davantage à un processus à la manière de Washington DC, avec notamment des auditions au Congrès, pour prolonger cette prise de décision, mais j’imagine que l’administration est prête à prendre le risque qu’aucun autre fait compromettant ne vienne émerger”, a déclaré M. van Eck dans un e-mail.

QUESTIONS DE FRANCHISE

Outre le fait d’avoir déclaré que le retour de M. Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale, le conseil d’administration de Nvidia a indiqué qu’après discussion, il était “satisfait de la franchise de M. Huang et de sa capacité à diriger NVIDIA”.

La société a indiqué qu’un comité indépendant du conseil d’administration enquêtait toujours sur des informations selon lesquelles M. Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère, et a précisé que “l’enquête du comité se poursuivra jusqu’à son terme”, avec la coopération de M. Huang. Le conseil d’administration a également pris des mesures telles que la création d’un nouveau poste de responsable de la conformité.

Nada Kakabadse, professeure à la Henley Business School spécialisée dans la gouvernance d’entreprise, a estimé que ce communiqué comportait des lacunes. ““Satisfait de sa franchise” est une formulation étrange alors que l’enquête sur ce qu’il a déclaré à l’entreprise est toujours en cours. Le conseil d’administration a rendu son verdict avant même que toutes les preuves ne soient réunies”, a déclaré Mme Kakabadse.

De plus, le conseil d’administration a sacrifié une grande partie de la marge de manœuvre de l’entreprise, a-t-elle ajouté. “Cela revient à confier le jugement du conseil d’administration à l’État. Le même gouvernement qui accorde les licences d’exportation à Nvidia se porte désormais garant de son directeur général. Cela rend l’entreprise politiquement dépendante, et une future administration pourrait retirer ce soutien”, a-t-elle déclaré.

Harvey Jones, membre du conseil d’administration de Nvidia, n’a pris ses fonctions de président que ce mois-ci. Jusqu’alors, Nvidia était l’une des deux seules entreprises du S&P 500 à ne pas avoir de président de conseil d’administration, selon le cabinet d’études Equilar.

Les experts en gouvernance d’entreprise avaient précédemment indiqué que cette structure, combinée à la présence de nombreux administrateurs de longue date, impliquait que le conseil d’administration devrait démontrer sa capacité à agir en toute indépendance .

Aujourd’hui, parallèlement au soulagement suscité par le retour de Huang, “des questions ne manqueront pas de se poser quant à savoir qui est le mieux placé pour assurer une gouvernance et une surveillance appropriées des risques clés au sein de cette entreprise désormais gigantesque, située au cœur d’un écosystème mondial d’IA d’une importance cruciale”, a déclaré Lindsey Stewart, directrice des analyses institutionnelles chez Morningstar. En reconduisant Huang dans ses fonctions, le conseil d’administration a laissé ces questions sans réponse, a ajouté Mme Stewart.

SCEPTICISME DE LA PART DE CERTAINS LÉGISLATEURS

Des commissions du Congrès américain interrogeront Huang le 1er décembre. Des législateurs des deux partis ont exprimé leur scepticisme quant à son retour et au rôle de l’administration. Certains investisseurs craignent que les batailles politiques ne viennent éclipser la réussite commerciale de Nvidia.

“Le retour de Jensen n’est pas une surprise totale, mais il envoie un message inquiétant sur l’état de la gouvernance d’entreprise aux États-Unis. Certains dirigeants vont être soumis à des normes différentes”, a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management, en Californie.

Lucian Bebchuk, professeur à la faculté de droit de Harvard, a indiqué que rien ne laissait penser que le conseil d’administration ait obtenu le soutien des principaux actionnaires de Nvidia, qui sont nominalement les propriétaires de la société. (Les grandes sociétés de gestion BlackRock et Vanguard n’ont pas souhaité s’exprimer sur ce sujet.)

M. Bebchuk a déclaré que les récentes mesures mises en place par les régulateurs nommés par Trump rendaient plus difficile pour les grandes sociétés de gestion de fonds de se prononcer sur les questions de gouvernance d’entreprise .

Même si M. Huang ne présente aucun risque pour la sécurité nationale à l’avenir, ses actions passées pourraient néanmoins l’entraîner, lui et l’entreprise, dans des enquêtes coûteuses, a déclaré M. Bebchuk.

“Le conseil d’administration se sent sans doute conforté aujourd’hui par la hausse immédiate du cours de l’action qui a suivi l’annonce de ce matin. Cependant, le revirement du conseil par rapport à sa décision initiale soulève de sérieuses questions et inquiétudes”, a déclaré M. Bebchuk.