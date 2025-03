Le retrait des fonds spéculatifs par vagues successives fait mal

Les marchés redoutent toujours une poussée inflationniste liée à la multiplication des droits de douane décidés par Donald Trump.

Les coups de bélier se multiplient à la porte des marchés. Ils sont surtout de plus en plus violents, ce qui ne peut qu'inciter à la prudence. En début de semaine, l'indice Nasdaq Composite a chuté de 4% en une seule séance. C'est la plus forte baisse quotidienne de l'indice représentatif des valeurs technologiques américaines depuis la crise financière de 2022. Chaque phase de correction est suivie d'un rebond plein d'espoir, mais il ne s'agit que d'un répit temporaire. Les séances suivantes montrent que les cours retombent immanquablement plus bas. Sur un mois glissant, le Nasdaq a perdu près de 14%. Autre nouveauté, alors que les 30 valeurs traditionnelles du Dow Jones, nettement moins valorisées que les « tech » ont dans un premier temps plutôt bien résisté, elles subissent désormais le même sort.

Comme nous l'expliquions la semaine dernière, Wall Street étant le marché directeur au niveau mondial, il y a peu de chances que nous échappions à une dégradation continue de la tendance à la Bourse de New York. En début d'année et jusqu'à la mi-février, les places européennes ont été portées par un apport de liquidités en provenance des Etats-Unis. L'important retard de valorisation des valeurs européennes - françaises notamment - par rapport aux américaines avait alors incité les fonds de pensions à massivement traverser l'Atlantique. La forte dégradation de la tendance sur leur marché domestique pousse aujourd'hui ces mêmes fonds à faire marche arrière, un réflexe classique en pareilles circonstances. Dans une note récente, les analystes de Goldmann Sachs font aussi état d'un puissant mouvement de débouclage de positions par le fonds spéculatifs mondiaux. Cette tendance n'est probablement pas terminée, elle s'inscrit dans leur volonté de réduire leur exposition de façon progressive afin de ne pas faire écrouler les cours par des ventes massives et trop concentrées. Cette stratégie n'a rien d'exceptionnel, elle a été par le passé plus d'une fois utilisée pour liquider des prises de positions spéculatives trop importantes.

Les marchés redoutent toujours une poussée inflationniste liée à la multiplication des droits de douane décidés par Donald Trump. Bien que les dernières publications aient fait état d'un recul de l'inflation à 2,8% en février à un niveau inférieur aux attentes, les marchés sont préoccupés par la persistance de tensions sur les prix qui se propagent à l'ensemble de l'économie par le biais des achats de précaution par crainte de nouvelles hausses des fameux « tariffs», ainsi que par celui du renchérissement des produits importés puisque les premières mesures de rétorsion sont entrées en vigueur. Ils redoutent par-dessus tout que les signes de ralentissement de la croissance américaine, déjà perceptibles dans plusieurs Etats, se généralisent et conduisent à une entrée des Etats-Unis en récession.

La prudence dont nous avons fait preuve au cours de ces dernières semaines a porté ses fruits, puisque nos portefeuilles commencent à opposer une bonne résistance à la baisse qui s'installe à Paris. C'est notamment le cas du Défensif qui retrouve tout son sens, avec un repli limité à 0,89% sur les 30 derniers jours de Bourse, comparé à une baisse de 2,94% pour le CAC 40. Et surtout de notre sélection d'ETF diversifiés Monde qui ressort en hausse de 1,7% sur la même période. Avec un repli de 2,9%, le portefeuille Offensif, par construction plus vulnérable aux fluctuations du marché, ne parvient pas à échapper à la baisse du CAC 40. Seule la sélection ISR/PEA fait moins bien sur un mois, avec un recul plus prononcé de 5,38%. Les fonds qui la composent ont jusqu'à présent bien résisté aux corrections récentes, mais ils sont aujourd'hui rattrapés par le mouvement.

Avec un repli de 2,9%, le portefeuille Offensif, par construction plus vulnérable aux fluctuations du marché, ne parvient pas à échapper à la baisse du CAC 40.

Nous avons cette semaine accéléré les prises de bénéfices et procédé à quelques liquidations de positions nécessaires en pareilles circonstances. Dans le Défensif, nous avons pris une partie de nos profits sur BNP Paribas, Orange, Deutsche Telekom, ainsi que sur Hermès International. Et coupé, l'essentiel de la position prise sur Dassault Aviation. Dans l'Offensif, à l'exception des ventes bénéficiaires réalisées sur Kering et surtout BNP Paribas, la plus grosse partie des opérations mises en place concerne désengagement à perte sur Publicis Groupe, ArcelorMittal, Safran et Airbus.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? C'est peu de dire que les investisseurs sont déstabilisés par l'inconstance de la politique de Donald Trump, désormais qualifiée de chaotique par de nombreux analystes alors qu'ils avaient été séduits par les premières déclarations du nouveau président des Etats-Unis. Le feuilleton de l'imposition des droits de douane qui revient à décréter une augmentation des taxes un jour, pour les annuler le lendemain et finalement revenir sur les derniers engagements en les rétablissant quelques heures après, ne peut que perturber le marché. Bon nombre d'entre eux préfèrent se mettre à l'abri en achetant de l'or, qui a franchi les 3.000 dollars l'once en séance ce vendredi matin. Mais le principal sujet de préoccupation réside dans les flux sortants de capitaux qui se renforcent et impriment une pression baissière sur les cours. Si, comme on peut le craindre, les fonds spéculatifs mettent en place une stratégie de « stop and go » consistant réduire graduellement leur exposition aux risques de marché, la baisse n'est pas terminée. La chute récente des cours à Wall Street, par vagues successives, rappelle en effet les mauvais souvenirs des crises précédentes, notamment celle de 2022. Certains observateurs sont tentés de voir une opportunité d'achat dans le retour des actions américaines à des niveaux de valorisation plus raisonnables : 28 fois les profits à 12 mois sur le Nasdaq Composite et 23 fois ceux du S&P 500. La correction que connaît Wall Street ramène en effet les multiples à des valeurs plus compatibles avec les capacités de croissance des profits des entreprises américaines. Par précaution, nous préférons cependant faire preuve de prudence, y compris sur les portefeuilles PEA pourtant exclusivement constitués de valeurs européennes. Sans signes tangibles d'apaisement des relations commerciales des Etats-Unis avec le reste du monde, il paraît difficile d'envisager un retour durable de la tendance haussière sur les marchés financiers.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine