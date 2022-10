Le retrait de Boris Johnson de la course à la succession de Liz Truss, soutient la livre

Mais pour le cambiste, le potentiel de hausse de la devise britannique est limité jusqu'à ce que l'on sache qui sera le prochain Premier ministre britannique et quelle sera la position du prochain gouvernement vis-à-vis de l'Europe.

(AOF) - La décision de Boris Johnson de se retirer à la course au 10 Downing Street bénéficie à la devise britannique. Elle progresse de 0,59% à 1,1531 euros car l’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, partisan d'un politique budgétaire conservatrice, est désormais bien parti pour remplacer Liz Truss. Penny Mordaunt est également candidate au poste de Premier ministre. " La politique britannique sous la direction de Johnson aurait menacé un consensus minimal avec l'Europe, son retour au pouvoir aurait été négatif pour la livre " , explique Commerzbank.

