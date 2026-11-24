Le retour surprise de Jensen Huang ne suffit pas aux marchés européens

Après avoir vivement rebondi hier, les principaux indices du Vieux Continent marquent le pas au lendemain de la réintégration de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

Nvidia n'aura pas tardé à faire machine arrière. Sous la pression de Donald Trump, le conseil d'administration du groupe a décidé de réintégrer Jensen Huang à la tête de la société, moins de deux semaines après son départ forcé. Pour Bloomberg, c'est l'émergence d'un dirigeant devenu "too big to fail", autrement dit trop important pour tomber.

Comme Wall Street, les marchés européens ont accueilli favorablement la nouvelle hier. A Paris, le CAC 40 a mis fin à une série de cinq séances consécutives de baisse, en progressant de 1,4% à 8 045 points. De son côté, l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 2,2%.

Mais l'enthousiasme est déjà retombé ce matin. Près de 90 minutes après l'ouverture, l'Euro Stoxx 50 recule de 0,38%, le DAX de 0,50% et le FTSE 100 de 0,11%. Seul le CAC 40 parvient à grappiller 0,23%, à 8 064 points.

Sur le plan macroéconomique, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'est établi à 90,6 en novembre, légèrement au-dessus des 90,5 points attendus, contre 90,2 en octobre.

Dans l'actualité des valeurs

A Paris, Sanofi a annoncé un accord en vue de l'acquisition d'Insmed. Cette opération, entièrement en numéraire, valorise le laboratoire américain à 41 milliards de dollars (37,6 milliards d'euros), soit 175 dollars par action. Le titre gagne 5,56%, à 90 euros.

Clariane s'envole de 36,5%, à 4,54 euros, après l'annonce d'une OPA simplifiée par HLD Europe et Crédit Agricole Assurances, qui n'ont pas l'intention de retirer le groupe de la cote.

A Londres, Compass Group a publié ce matin un chiffre d'affaires annuel en hausse de 9,3%, dont 7,5% en organique, grâce à une rétention client de 96% et à 4,4 milliards de dollars de nouveaux contrats. Alors qu'il envisage de transférer sa cotation principale aux Etats-Unis, le titre du géant de la restauration collective et des services de support gagne 3,67%, à 35,05 dollars.

Toujours au Royaume-Uni, le groupe d'infrastructures Balfour Beatty a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026, porté par la dynamique de ses activités dans l'énergie au Royaume-Uni et la construction aux Etats-Unis. Le titre progresse de 4,57%, à 909,25 pence.