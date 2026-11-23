Le retour spectaculaire de Huang chez Nvidia soulage le secteur de l'IA, qui a été durement touché

Pour les investisseurs américains, le retour spectaculaire, lundi, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a été un soulagement pour le secteur de l’IA, malmené ces derniers temps, dont la valeur boursière s’élève à plusieurs milliers de milliards de dollars.

La réintégration de Jensen Huang à la tête du géant des semi-conducteurs a mis fin à une forte chute des actions technologiques qui avait entraîné l’indice de référence S&P 500 .SPX dans une phase de correction, sur fond de doutes croissants concernant le secteur de l’IA, qui avait été le principal moteur de la hausse boursière observée depuis quatre ans.

Le revirement du conseil d’administration de Nvidia, qui a décidé de réintégrer Jensen Huang, est intervenu après que son départ soudain, au début du mois, eut ébranlé un marché déjà inquiet. Les inquiétudes ont surgi non seulement au sujet de Nvidia, mais aussi quant à la santé de l’écosystème de l’IA, dont le fabricant de puces est au cœur.

“On a en quelque sorte assisté à une tempête parfaite d’incertitudes qui a provoqué une crise de confiance”, a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco. “Ces retombées de Nvidia faisaient partie de ces éléments d’… incertitude. Le retour de Jensen élimine donc un facteur particulièrement important.”

L’action Nvidia s’est envolée à l’annonce du retour de Huang au sein de l’entreprise qu’il a cofondée, enregistrant une hausse de 32 % en début d’après-midi, ce qui équivaut à plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière retrouvée pour le fabricant de semi-conducteurs, dont le cours avait été malmené ces dernières semaines.

Les actions des entreprises du secteur de l’IA ont connu une forte remontée, le Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe principalement des géants technologiques, ayant bondi de plus de 6 %.

“La première réaction, ici, est un grand soupir de soulagement collectif”, a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas. “Peut-être que Jensen… redonne confiance au secteur de l’IA.”

De nombreux investisseurs s’inquiétaient de la mesure dans laquelle l’énorme valeur de Nvidia était liée à Huang, à qui l’on attribue le mérite d’avoir anticipé la transition technologique qui a conduit au développement des puces de pointe de Nvidia, éléments centraux de l’essor de l’IA et de la flambée des bénéfices de l’entreprise.

Colette Kress, directrice financière de Nvidia, assurait l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que celle-ci cherchait un remplaçant permanent.

“Essayer de remplacer Jensen était une tâche dont personne ne pouvait être sûr de trouver quelqu’un capable de prendre automatiquement la relève”, a déclaré Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille du Plumb Balanced Fund à Madison, dans le Wisconsin. “Mais disposer de ce visionnaire qui a su attirer certains des talents les plus brillants du secteur… c’est assurément très, très positif pour l’entreprise.”

Huang a été “pour l’essentiel le chef de produit de son entreprise”, a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners. “Et c’est vraiment important, c’est pourquoi de nombreux investisseurs se réjouissent de le voir revenir.”

Plus largement, Nvidia entretient des liens avec toute une série d’entreprises impliquées dans le développement tentaculaire de l’IA. De nombreux investisseurs avaient exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de cet écosystème sans Jensen Huang lui-même, considéré comme l’une des figures les plus incontournables de l’IA.

Certains investisseurs ont également estimé que le retour de Huang pourrait dissiper certaines incertitudes réglementaires pesant sur le titre. La démission de Huang faisait suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Le président Donald Trump, qui a déclaré avoir conclu l’accord pour ramener Huang, a indiqué dans un message publié sur Truth Social que le gouvernement américain n’avait aucune raison de croire que le retour de Huang représentait un risque pour la sécurité nationale et ne disposait d’aucune preuve qu’il se soit livré à des agissements illégaux.

Trump a déclaré à CNBC que la réaction des marchés boursiers à la démission de Huang de Nvidia avait « probablement » pesé dans sa décision de faire pression pour la réintégration du directeur général, même si son opinion quant aux avantages à long terme de voir Huang à la tête de l’entreprise avait eu plus de poids.

Certaines incertitudes réglementaires pourraient persister. Le bureau du procureur général de Californie a déclaré lundi que la réintégration de Huang ne remettait pas en cause la nécessité d’une enquête sur les informations fournies par Nvidia aux investisseurs concernant ses liens avec la Chine.

Et les interrogations concernant le secteur de l’IA, qui agitaient déjà le marché avant que la crise de Nvidia n’éclate, devraient perdurer.

Ces questions portent principalement sur la viabilité des dépenses massives consacrées à l’IA pour les centres de données et autres infrastructures, qui ont permis à un large éventail d’entreprises d’augmenter leurs bénéfices.

Les inquiétudes se sont accrues quant au financement de ces investissements et à leur capacité à générer des rendements suffisants. Parallèlement, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat au début du mois alimente les anticipations d’une opposition politique plus forte au développement des centres de données aux États-Unis.

“Nous pourrions très bien assister à une nouvelle pression à la vente une fois que ce rebond de soulagement aura fait son temps”, a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie. “Le retour de Jensen ne répond pas aux grandes questions qui préoccupaient les investisseurs.”