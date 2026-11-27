Le retour du patron de Nvidia ravive les critiques sur le sexisme dans la tech

Photo diffusée sur le compte X officiel de Nvidia, le 23 novembre 2026, montrant Jensen Huang, de retour au poste de PDG de Nvidia, applaudi par ses employés au siège de l'entreprise à Santa Clara, en Californie ( NVIDIA / Handout )

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, après sa démission fracassante dans une affaire mêlant liaisons extraconjugales et soupçons d'espionnage, a rallumé les critiques sur l'impunité des hommes de pouvoir et le sexisme dans la tech.

À peine annoncé lundi le retour du patron du géant des puces, Donald Trump publiait une image générée par intelligence artificielle (IA) où le cofondateur de Nvidia, le visage en sang, brandit un soutien-gorge rouge tandis que des agents de sécurité l'évacuent d'une scène.

Le montage reprend la photo du président américain après la tentative d'assassinat à laquelle il a survécu en 2024, suggérant que Jensen Huang a lui aussi échappé à une mise à mort préméditée.

Les révélations sur plusieurs liaisons extra-conjugales, dont une avec une subordonnée, avaient fini par entraîner la démission, le 12 novembre, du cofondateur du groupe, déjà fragilisé par des soupçons sur le contournement des restrictions d'exportations des puces Nvidia vers la Chine.

Elon Musk a soutenu une pétition à succès dans la Silicon Valley réclamant le retour de Jensen Huang. Et l'investisseur Jason Calacanis l'a qualifié de "héros", illustrant comment la vénération pour l’entrepreneur a relégué le scandale géopolitique au second plan, en pleine rivalité Washington-Pékin sur l'IA.

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025 sur l'île de Taïwan ( CTI / - )

"Ils défendent l'idée que certains hommes peuvent faire ce qu'ils veulent", estime auprès de l'AFP Sarah Kunst, directrice générale du fonds de capital-risque Cleo Capital, qui l'attribue en partie à un "culte du héros".

Cette admiration se nourrit de la conviction largement répandue dans la tech et chez les investisseurs qu'une entreprise se porte mieux quand son fondateur reste aux commandes.

"Cette affaire montre bien pourquoi l'intégrité compte", poursuit Sarah Kunst. "Dès que j'ai entendu parler de ce possible piège de séduction" tendu à Jensen Huang par une femme d'affaires chinoises, "j'ai compris qu'il y avait eu de très graves erreurs de jugements."

Le 17 novembre, le nouveau président du conseil d'administration, Harvey Jones, avait assuré que l'entreprise "n'avait pas l'intention de rétablir Jensen dans ses fonctions".

Avant que Donald Trump n'intervienne: "C'est moi qui ai conclu l'accord", s'est-il vanté sur CNBC.

– "Falaise de verre" –

Dans un secteur où les femmes dirigeantes, telles que la patronne du concepteur de puces AMD Lisa Su, sont très rares, le conseil d'administration avait marqué les esprits en choisissant Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, pour assurer l'intérim le temps de trouver un successeur.

Photo non datée fournie par Nvidia, le 12 novembre 2026, montrant Colette Kress, directrice financière de Nvidia, nommée PDG par intérim après la démission du PDG de Nvidia, Jensen Huang ( NVIDIA / Handout )

Colette Kress n'a pas manifesté qu'elle souhaitait rester à ce poste mais son nom s'est ajouté à la liste de femmes dirigeantes nommées en pleine crise, puis tenues pour responsables en cas d'échec ou remplacées une fois la situation redressée.

Michelle Ryan, professeure à l'Université nationale australienne, a contribué à décrire ce phénomène, la "falaise de verre". Miroir du "plafond de verre", ce concept désigne la nomination de femmes ou de représentant de minorités à des postes de direction quand le risque d'échec est élevé.

Ces dirigeantes sont alors scrutées de très près, expliquait Michelle Ryan à l'AFP avant le retour de Jensen Huang. "Quand on fait face à une crise, il y a quantité de choses à gérer. Diriger une entreprise dans ces conditions va bien au-delà de la gestion des affaires courantes."

"Je peux dire avec une grande certitude que la directrice générale par intérim va devoir faire face, et fait déjà face, à une remise en question de sa légitimité", expliquait la semaine précédente à l'AFP Laura Kray, professeure à l'université de Berkeley et spécialiste des inégalités hommes-femmes au travail.

"Nous maîtrisons la situation", avait assuré Colette Kress lors des résultats trimestriels du 17 novembre. L'action, en chute depuis plusieurs semaines, avait perdu près de 3 % le lendemain.

La campagne de salariés et de milliardaires en faveur de Jensen Huang, puis l'intervention du président américain, ont vite écourté son intérim.