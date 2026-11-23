Le retour du DG de Nvidia redonne un nouveau souffle à un secteur de l'IA sous pression

Le secteur technologique rebondit lundi des deux côtés de l'Atlantique, porté par l'euphorie suscitée par le retour à la tête de Nvidia NVDA.O de son ancien directeur général vedette, Jensen Huang, une annonce choc qui tente de mettre fin à une crise ayant contribué à la déroute généralisée des Bourses la semaine dernière.

L'action Nvidia bondit de 33% lundi à 16h00 GMT, entraînant une forte progression des valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle (IA) à Wall Street, où le Nasdaq .IXIC grimpe de 6,6% et le S&P 500 .SPX de 4,8%, tandis l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX progresse de plus de 13%.

Le Nasdaq 100 s'apprête quant à lui à voir sa capitalisation boursière grimper de plus de 2.000 milliards de dollars en une séance.

Le revirement extraordinaire dans le destin de celui qui est également cofondateur de Nvidia se répercute sur l'ensemble du secteur des puces électroniques, Advanced Micro Devices AMD.O progressant de 7,5%, Micron Technology MU.O de 18% et Intel INTC.O de 12%.

Les titres des fournisseur de services cloud et des entreprises liées aux centres de données en bénéficient également. CoreWeave CRWV.O s'envole de 23%, IREN IREN.O de 29% et Nebius NBIS.O de 23%, tandis que la société de stockage de données SanDisk SNDK.O prend 15% et le fabricant de serveurs Dell DELL.N gagne 20%.

En Europe, où le secteur de l'IA occupe une place moins importante, on ressent également l'élan généré par les actualités autour de Nvidia. Le compartiment technologique de l'indice Stoxx 600 .SX8P gagne 4,65%, se démarquant nettement du reste, porté par ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS ou encore Soitec SOIT.PA , qui progressent d'entre 7% et 10%.

D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI , affichent des gains compris entre 4,24% 8,6%.

L'annonce surprise de Nvidia apporte peu d'oxygène dans un contexte de doutes sur l'IA qui ne touche pas uniquement le fabricant de puces.

L'IPO record d' Anthropic ANT.O la semaine dernière, très attendue, n'a pas suffi à apaiser les craintes des investisseurs, qui s'interrogent de plus en plus sur la santé financière d'un secteur fortement endetté, à un moment où les taux d'intérêt sont voués à augmenter, ainsi que sur l'impact d'un éventuel cadre réglementaire plus strict sous l'égide d'un Congrès à majorité démocrate.

"Ce rebond corrige l'excès de pessimisme lié à la crise de gouvernance, mais il ne règle pas la question des taux. Une hausse de la Fed est largement attendue le 9 décembre et le rendement à 10 ans est proche de 5%. Les néoclouds, les plus endettés du secteur, restent les plus exposés à ce risque si le rebond s'essouffle", explique Matéis Mouflet, analyste de marchés chez XTB France.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)