Le retour des devises à rendement élevé

(AOF) - Le dollar canadien et la couronne norvégienne font partie des devises qui ont bien résisté à la hausse du dollar américain, observe Commerzbank. Pour le spécialiste, l'explication est "évidente": "Tout comme pour la Fed, le marché considère que la Banque du Canada et la Banque de Norvège sont les plus susceptibles de normaliser leurs taux d'intérêt dans un avenir proche. Par conséquent, les rendements au Canada et en Norvège ont augmenté dans la même mesure qu'aux États-Unis ", précise-t-il.