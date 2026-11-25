Le retour de Jensen Huang n'apporte guère de répit aux titres liés à l'IA

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Washington

par Tom Westbrook et Sruthi Shankar

SINGAPOUR/BENGALURU, 25 novembre (Reuters) - Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement ‌des entreprises technologiques a fortement bondi mercredi, tandis que certaines obligations ont chuté, soulignant l'inquiétude des investisseurs face à l'essor des dépenses dans l'IA, malgré un rebond boursier déclenché par la ​réintégration de Jensen Huang au poste de PDG de Nvidia.

Les investisseurs craignent que les retours sur investissement de plusieurs milliards de dollars consacrés aux infrastructures d'IA ne soient trop lents pour justifier ce développement financé par l'endettement.

Des inquiétudes similaires ont fait chuter les cours des actions des entreprises spécialisées dans l'IA et de leurs fournisseurs ces dernières semaines.

Selon les investisseurs, le rôle joué ​par Jensen Huang dans le financement de ses clients par Nvidia, que les marchés boursiers avaient salué comme un moteur de croissance, constitue un risque pour les détenteurs de dette.

"Les marchés du crédit continuent d'intégrer dans leurs cours leurs inquiétudes concernant ​le financement circulaire et les engagements hors bilan des hyperscalers", a déclaré Nick Ferres, directeur ⁠des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

Mercredi, le spread des swaps de défaut de crédit (CDS) à cinq ans de l'investisseur technologique SoftBank a bondi à 501 ‌points de base, son plus haut niveau depuis octobre 2022, selon les données de Markit.

Neocloud CoreWeave, soutenu par Nvidia, a vu ses obligations à échéance 2030 plonger à un plus bas historique, tandis que les rendements de ses obligations à échéance 2031 ont bondi à près de 18%.

Le cours ​de l'action SoftBank a chuté de 14% et affiche en novembre une ‌baisse de près de 40%, se dirigeant vers sa plus forte chute mensuelle depuis son effondrement lors de l'éclatement de la ⁠bulle Internet en 2000.

Les spreads des CDS à cinq ans sur Oracle, Alphabet, SpaceX et CoreWeave ont atteint des niveaux records au cours des deux dernières séances de bourse, portant à 68% la probabilité de défaut de l'opérateur de centres de données CoreWeave au cours des cinq prochaines années.

PRESSION ACCRUE, RISQUES PLUS ÉLEVÉS

La dette liée à l'IA a également été sous pression, ⁠les rendements des obligations émises par des ‌entités spécialisées dans les centres de données ayant grimpé en flèche. Le rendement d'une obligation d'Edged Compute LLC à échéance 2031 avoisine les 13%.

"Cela ⁠ne change pas la donne en matière de dette", a déclaré Alberto Gallo, fondateur du fonds spéculatif Andromeda Capital, en référence au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

"Le ‌crédit lié à l'IA a bien résisté après s'être élargi en septembre et octobre. Cependant, les obligations de centres de données les plus risquées, celles des acteurs ⁠en marge de l'écosystème de l'IA, continuent de baisser, les investisseurs s'interrogeant sur l'ampleur de la demande en matière d'IA ⁠ainsi que sur le soutien apporté par les ‌entreprises, des plus grandes aux plus petites."

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) sont des produits financiers offrant une protection contre le risque qu'un émetteur obligataire ne respecte pas ses obligations.

Le spread ​indique le nombre de points de base facturés pour cette assurance ; plus le spread est large, plus ‌le risque de défaut perçu est élevé.

Certes, ces écarts restent à des niveaux gérables, en particulier pour les entreprises générant d'importants revenus, telles qu'Alphabet.

Même le spread record des CDS d'Oracle, à 356 points de base, correspond ​à un coût de 3,56 dollars (3,56 euros) pour assurer 100 dollars de dette Oracle.

Mais dans le segment le plus risqué du marché, qui serait le premier touché en cas de recul de la demande en puissance de calcul, l'écart de 1 314 pb de CoreWeave place l'entreprise en situation de détresse et incite les investisseurs à la surveiller de près.

Des ⁠signes indiquant que les prêteurs s'inquiètent ou que les entreprises ont davantage de mal à accéder aux capitaux remettraient en question les perspectives de dépenses.

"Le recours massif à l'emprunt contribue à financer des investissements importants dans les infrastructures d'IA", ont déclaré les stratèges de la branche d'investissement de l'assureur britannique Aviva dans une note publiée cette semaine, appelant à la prudence lors de l'achat de titres de dette d'entreprises technologiques.

"Les résultats restent favorables et le risque de défaut à court terme est faible, mais l'augmentation de la dette et des dépenses d'investissement exerce une pression accrue sur les flux de trésorerie et accroît les risques pour les détenteurs d'obligations."

(Par Tom Westbrook et Sruthi Shankar, avec les contributuion de Harry Robertson et Vidya Ranganathan à ​Londres; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)