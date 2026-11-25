Le retour de Jensen Huang n'apporte guère de répit aux marchés du crédit de l'IA

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement augmenté, soulignant l'inquiétude des investisseurs face à l'explosion des dépenses dans l'IA, malgré un rebond boursier déclenché par la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia.

Les investisseurs craignent que les rendements sur investissement de plusieurs milliards de dollars consacrés aux infrastructures d’IA ne soient trop lents pour justifier ce développement financé par l’endettement. Des inquiétudes similaires ont fait chuter les cours des actions des entreprises et des fournisseurs du secteur de l’IA ces dernières semaines.

Selon les investisseurs, le rôle joué par Jensen Huang dans le financement de ses clients par Nvidia – que les marchés boursiers avaient salué comme un moteur de croissance – constitue un risque pour les détenteurs de dette. MKTS/GLOB

« Les marchés du crédit continuent d’intégrer dans leurs cours leurs inquiétudes concernant le financement circulaire et les engagements hors bilan des hyperscalers », a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

Mercredi, le spread du CDS à cinq ans de SoftBank SFTB5YJPAC=MG , l'investisseur dans le secteur technologique, a bondi à 501 points de base, son plus haut niveau depuis octobre 2022, selon les données de Markit.

Le cours de l’action SoftBank 9984.T a chuté de 14 % et, depuis novembre, il a perdu près de 40 %, se dirigeant vers sa plus forte baisse mensuelle depuis son effondrement lors de l’éclatement de la bulle Internet en 2000.

Du jour au lendemain, les spreads des CDS à cinq ans d’Oracle ORCL5YUSAX=MG , d’Alphabet GOOF5YUSAX=MG , de SpaceX SPEE5YUSAX=MG et de CoreWeave CRWV5YUSAX=MG ont atteint des niveaux records, selon les chiffres de S&P Global Market Intelligence, portant à 68 % la probabilité de défaut de l’opérateur de centres de données CoreWeave au cours des cinq prochaines années.

PRESSION ACCRUE, RISQUES MAJEURS

Les swaps sur défaillance de crédit sont des produits financiers offrant une protection contre le risque qu’un émetteur d’obligations ne respecte pas ses obligations.

Le spread indique le nombre de points de base facturés pour cette assurance; plus le spread est large, plus le risque de défaut perçu est élevé.

Certes, ces niveaux restent gérables, en particulier pour les entreprises générant d’importants revenus, telles qu’Alphabet GOOGL.O .

Même le spread record des CDS d’Oracle ORCL.N , à 356 points de base, correspond à un coût de 3,56 dollars pour assurer 100 dollars de dette Oracle.

Mais dans le segment le plus risqué du marché, qui serait le premier touché en cas de recul de la demande en puissance de calcul, l’écart de 1 314 pb de CoreWeave CRWV.O place l’entreprise en situation de détresse et incite les investisseurs à la surveiller de près.

Des signes indiquant que les prêteurs s’inquiètent ou que les entreprises ont davantage de mal à accéder aux capitaux remettraient en question les perspectives de dépenses.

« Le recours massif à l’emprunt contribue à financer des investissements importants dans les infrastructures d’IA », ont déclaré les stratèges de la branche d’investissement de l’assureur britannique Aviva dans une note publiée cette semaine, appelant à la prudence lors de l’achat de titres de créance d’entreprises technologiques.

« Les résultats restent favorables et le risque de défaut à court terme est faible, mais l’augmentation de la dette et des dépenses d’investissement exerce une pression accrue sur les flux de trésorerie et accroît les risques pour les détenteurs d’obligations. »