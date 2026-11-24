Le patron de Nvidia, Jensen Huang, à Berlin le 21 octobre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

La décision surprise du conseil d'administration de Nvidia de rappeler lundi Jensen Huang à la direction du géant américain des puces a stabilisé, à court terme, l'entreprise, mais aussi les marchés et l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA).

Mais ce développement est aussi porteur d'incertitude et pose de nombreuses questions.

Jensen Huang est-il exonéré ?

Une enquête interne, supervisée par des administrateurs indépendants, est toujours en cours chez Nvidia concernant les soupçons d'espionnage dont aurait été victime Jensen Huang.

Sur la base d'informations émanant du gouvernement américain, le conseil d'administration a néanmoins conclu que la réintégration du cofondateur de l'entreprise "ne (présentait) pas de risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis".

Par ailleurs, le ministère américain de la Justice enquête sur le volet Megaspeed, qui a acheté à Nvidia des processeurs pour les acheminer ensuite vers des clients chinois, contournant ainsi l'embargo américain en vigueur.

Professeur à l'université de Columbia, Eric Talley souligne néanmoins que ministères et agences fédérales ont évité, depuis le début du second mandat de Donald Trump, de s'en prendre sous quelque forme que ce soit à un allié du président.

Pour les mêmes raisons, il fait peu de cas de l'enquête, rapportée par plusieurs médias, du gendarme américain des marchés, la SEC, sur les méthodes comptables de Nvidia et une possible communication trompeuse aux actionnaires.

Va-t-il devoir rendre des comptes ?

Le président de Nvidia, Jensen Huang, à Berlin le 21octobre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Jensen Huang ne va pas moins devoir s'expliquer lors de son audition à huis clos, le 1er décembre, devant des membres de trois commissions de la Chambre des représentants, à la demande d'élus républicains comme démocrates.

Il sera également entendu par une commission du Sénat le 3, ouverte au public, celle-là.

Sur le plan local, le procureur de Californie a ouvert une enquête sur les exportations de puces et l'information des actionnaires.

"Il y a suffisamment de gens non soumis au gouvernement Trump qui sont en situation de poser des questions" à Jensen Huang, estime Eric Talley.

L'universitaire rappelle aussi que Donald Trump n'est pas connu pour "ses relations d'amitié durables" et qu'un revirement en la matière pourrait avoir de sérieuses conséquences pour Jensen Huang.

Quel avenir pour le conseil d'administration ?

Ouvertement opposé au retour de Jensen Huang avant de le réintégrer, le conseil d'administration est dans une situation délicate ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Benjamin Fanjoy )

Ouvertement opposé au retour de Jensen Huang avant de le réintégrer, le conseil est dans une situation délicate. Pour l'ancien patron de la banque Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ses jours sont mêmes comptés.

Une fronde des actionnaires, dont beaucoup ont soutenu la réinstallation de l'entrepreneur sexagénaire, pourrait remodeler le conseil dès 2027, tous les administrateurs remettant leur mandat en jeu chaque année.

S'ils sont épargnés, les administrateurs pourraient néanmoins choisir de "donner beaucoup moins de latitude" à Jensen Huang, après avoir été longtemps en retrait face à la toute puissance de ce dirigeant hors norme, prévient Eric Talley.

Quel impact aura le scandale pour Jensen Huang et Nvidia ?

"Le monde n'est plus le même qu'il y a deux semaines", a jugé, sur X, le chercheur en IA Gary Marcus, pour qui ni Jensen Huang ni son entreprise ne sortiront indemnes de cette saga. "La valorisation de Nvidia est toujours inférieure d'un tiers à son pic" (-31 %) et "les journalistes vont se mettre à fouiller beaucoup plus loin", a-t-il prévenu.

Depuis sa démission, plusieurs articles ont ainsi déjà écorné l'image du patron positif et bienveillant, décrivant une gestion parfois brutale des équipes.

"Cette décision renforce l'idée que les +tech bros+ (les dirigeants les plus en vue de la tech) ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous", prévient Jack Gold, analyste du cabinet J.Gold Associates.

Ce retour met-il fin à l'instabilité des marchés ?

Tous les observateurs voient un rebond de Wall Street à court terme, porté par les valeurs de l'IA, lequel a commencé dès lundi.

Mais pour que la dynamique de l'IA, dynamo des marchés depuis deux ans, soit relancée durablement, il "va falloir encore composer avec des inquiétudes sur le financement, la géopolitique, la durabilité (de ce cycle d'investissement massif) et le scepticisme", tempère Hendi Susanto, gérant de portefeuille chez Gabelli Funds.