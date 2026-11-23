Le retour spectaculaire de Jensen Huang à la tête du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , un revirement saisissant survenu quelques jours après sa démission qui avait secoué le monde de l’IA et les marchés en général, le place dans le cercle très restreint des directeurs généraux « boomerang » ayant réussi leur retour.
Mais si le monde des affaires américain a depuis longtemps pour habitude de rappeler ses fondateurs et anciens dirigeants en période de crise — de Steve Jobs chez Apple AAPL.O à Bob Iger chez Disney DIS.N —, les retours après des fautes personnelles ayant déclenché une enquête réglementaire de grande envergure sont rares.
L’action Nvidia a bondi de 34,5% à la suite du revirement extraordinaire de lundi, survenu après que le président américain Donald Trump eut appelé au retour de Huang, ce qui a déclenché une vague haussière à Wall Street.
Voici quelques dirigeants qui ont retrouvé leur poste à la tête de leur entreprise après avoir démissionné:
OPENAI - SAM ALTMAN
À peine quatre jours après avoir été limogé par le conseil d’administration d’OpenAI, qui avait invoqué notamment son manque de franchise et la nécessité de défendre la mission d’OpenAI consistant à développer une IA au service de l’humanité, Sam Altman a repris ses fonctions de directeur général en novembre 2023.
Ce retour fait suite à la menace de démission de la quasi-totalité du personnel d’OpenAI après que Satya Nadella, directeur général de Microsoft MSFT.O , eut déclaré que Sam Altman pourrait diriger une nouvelle équipe de recherche aux côtés d’autres collègues quittant OpenAI.
APPLE AAPL.O - STEVE JOBS
L’une des figures les plus célèbres de la Silicon Valley, le fondateur d’Apple, Steve Jobs , a quitté l’entreprise en 1985 en raison de divergences avec le directeur général de l’époque, John Sculley. Il est revenu en 1997 au poste de directeur général et a démissionné en 2011, juste avant son décès.
L'entreprise a connu un essor fulgurant sous la direction de "Jobs 2.0", qui a lancé le concept de l'ordinateur comme "hub numérique" avec l'iPod et l'iPhone.
DELL DELL.N - MICHAEL DELL
Michael Dell a fondé Dell Inc. dans les années 1980 et a occupé le poste de directeur général jusqu’en 2004, date à laquelle il s’est retiré pour devenir président du conseil d’administration. Il est revenu au poste de directeur général en 2007 et a dirigé l’entreprise lors de sa fusion avec EMC, qui a donné naissance à Dell Technologies.
DIS.N DISNEY - ROBERT IGER
Robert Iger est devenu directeur général du groupe américain de divertissement en 2005. Il a quitté ce poste en 2020, mais le conseil d'administration de Disney lui a demandé de revenir en 2022, alors que l'entreprise était confrontée à des pertes d'exploitation au sein de sa division de streaming.
SBUX.O STARBUCKS - HOWARD SCHULTZ
Howard Schultz a occupé le poste de directeur général de Starbucks à trois reprises. L'ancien propriétaire d'une franchise de la NBA a lancé le concept de café de l'entreprise dans les années 1980 avant de quitter ses fonctions en 2000, pour finalement revenir en 2008 pour un mandat de neuf ans. Il a effectué un dernier mandat en tant que directeur général par intérim pendant un an, jusqu'en mars 2023.
TWITTER - JACK DORSEY
Jack Dorsey a fondé la plateforme de réseaux sociaux, désormais connue sous le nom de X, et en est devenu le directeur général en 2006. En 2008, le cofondateur Evan Williams a pris la relève à ce poste, tandis que Dorsey occupait la fonction de président du conseil d’administration. Il est redevenu directeur général en 2015 et a occupé ce poste pendant six années supplémentaires.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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