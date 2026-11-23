Le retour de Jensen Huang chez Nvidia lui vaut de figurer sur la liste des directeurs généraux « boomerang » établie par US Inc.

Le retour spectaculaire de Jensen Huang à la tête du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , un revirement saisissant survenu quelques jours après sa démission qui avait secoué le monde de l’IA et les marchés en général, le place dans le cercle très restreint des directeurs généraux « boomerang » ayant réussi leur retour.

Mais si le monde des affaires américain a depuis longtemps pour habitude de rappeler ses fondateurs et anciens dirigeants en période de crise — de Steve Jobs chez Apple AAPL.O à Bob Iger chez Disney DIS.N —, les retours après des fautes personnelles ayant déclenché une enquête réglementaire de grande envergure sont rares.

L’action Nvidia a bondi de 34,5% à la suite du revirement extraordinaire de lundi, survenu après que le président américain Donald Trump eut appelé au retour de Huang, ce qui a déclenché une vague haussière à Wall Street.

Voici quelques dirigeants qui ont retrouvé leur poste à la tête de leur entreprise après avoir démissionné:

OPENAI - SAM ALTMAN

À peine quatre jours après avoir été limogé par le conseil d’administration d’OpenAI, qui avait invoqué notamment son manque de franchise et la nécessité de défendre la mission d’OpenAI consistant à développer une IA au service de l’humanité, Sam Altman a repris ses fonctions de directeur général en novembre 2023.

Ce retour fait suite à la menace de démission de la quasi-totalité du personnel d’OpenAI après que Satya Nadella, directeur général de Microsoft MSFT.O , eut déclaré que Sam Altman pourrait diriger une nouvelle équipe de recherche aux côtés d’autres collègues quittant OpenAI.

APPLE AAPL.O - STEVE JOBS

L’une des figures les plus célèbres de la Silicon Valley, le fondateur d’Apple, Steve Jobs , a quitté l’entreprise en 1985 en raison de divergences avec le directeur général de l’époque, John Sculley. Il est revenu en 1997 au poste de directeur général et a démissionné en 2011, juste avant son décès.

L'entreprise a connu un essor fulgurant sous la direction de "Jobs 2.0", qui a lancé le concept de l'ordinateur comme "hub numérique" avec l'iPod et l'iPhone.

DELL DELL.N - MICHAEL DELL

Michael Dell a fondé Dell Inc. dans les années 1980 et a occupé le poste de directeur général jusqu’en 2004, date à laquelle il s’est retiré pour devenir président du conseil d’administration. Il est revenu au poste de directeur général en 2007 et a dirigé l’entreprise lors de sa fusion avec EMC, qui a donné naissance à Dell Technologies.

DIS.N DISNEY - ROBERT IGER

Robert Iger est devenu directeur général du groupe américain de divertissement en 2005. Il a quitté ce poste en 2020, mais le conseil d'administration de Disney lui a demandé de revenir en 2022, alors que l'entreprise était confrontée à des pertes d'exploitation au sein de sa division de streaming.

SBUX.O STARBUCKS - HOWARD SCHULTZ

Howard Schultz a occupé le poste de directeur général de Starbucks à trois reprises. L'ancien propriétaire d'une franchise de la NBA a lancé le concept de café de l'entreprise dans les années 1980 avant de quitter ses fonctions en 2000, pour finalement revenir en 2008 pour un mandat de neuf ans. Il a effectué un dernier mandat en tant que directeur général par intérim pendant un an, jusqu'en mars 2023.

TWITTER - JACK DORSEY

Jack Dorsey a fondé la plateforme de réseaux sociaux, désormais connue sous le nom de X, et en est devenu le directeur général en 2006. En 2008, le cofondateur Evan Williams a pris la relève à ce poste, tandis que Dorsey occupait la fonction de président du conseil d’administration. Il est redevenu directeur général en 2015 et a occupé ce poste pendant six années supplémentaires.