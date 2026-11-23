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LE RETOUR DE HUANG RAVIVE L'ENGOUEMENT POUR L'IA

Wall Street a connu un rebond spectaculaire lundi, les investisseurs se ruant à nouveau sur les titres liés à l’IA après l’annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.

La remontée a été menée par le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, qui a bondi de 6,51 %, tandis que le S&P 500 .SPX a progressé de 4,74 %. Les deux indices ont enregistré leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025. L'action Nvidia NVDA.O a bondi de 31,48 %, sa plus forte hausse journalière depuis plus de deux décennies, à la suite d'un revirement spectaculaire après que le président Donald Trump eut appelé au retour de Huang. Même après le bond de lundi, Nvidia reste toutefois en baisse de 31 % par rapport à son cours de clôture record du 6 octobre.

L’enthousiasme s’est rapidement propagé sur l’ensemble du marché. Le secteur de la technologie .SPLRCT a été le plus performant du S&P 500, grimpant de 9,03 %, tandis que l’énergie .SPNY , en baisse de 1,3 %, et les biens de première nécessité .SPLRCS , en recul de seulement 0,07 %, ont été les seuls secteurs à terminer dans le rouge.

Les valeurs des semi-conducteurs ont été parmi les principales bénéficiaires du regain d’optimisme autour de l’IA. L’indice PHLX Semiconductor .SOX a bondi de 14,03 %, même s’il reste en baisse d’environ 35 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin. L’ETF « Magnificent Seven » MAGS.K a gagné 7,59 %. L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a progressé de 17,09 %, enregistrant ainsi sa deuxième plus forte hausse journalière depuis son lancement début août.

Malgré la forte remontée de lundi, les investisseurs ont encore du terrain à regagner d’un point de vue technique. Le S&P 500 reste en baisse de 7,4 % par rapport à son plus haut historique d’octobre, le Dow Jones se situe à 8,8 % en dessous de son pic d’août et le Nasdaq est toujours à 12,7 % en dessous de son plus haut d’octobre. Ces trois indices restent également en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours.

Dans le même temps, l'action Apple AAPL.O , composante du Dow Jones, a progressé de 1,9 % et a terminé à seulement 2 % de son plus haut historique atteint le 13 novembre, ce qui en fait la valeur du Dow la plus proche de retrouver son plus haut niveau historique.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l’Est).

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(Terence Gabriel)

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