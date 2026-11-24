Le retour de Huang chez Nvidia suscite un sentiment de soulagement dans le secteur de l'IA, durement touché, mais des questions subsistent

Le retour spectaculaire de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a soulagé les investisseurs du secteur de l’IA, un marché malmené mais évalué à plusieurs milliers de milliards de dollars, certains y voyant le signe que le boom de l’IA et l’homme qui en est au cœur étaient trop importants pour échouer.

La réintégration de Huang à la tête du géant des semi-conducteurs a mis un terme à la chute des valeurs technologiques qui avait entraîné une correction de l’indice de référence S&P 500 .SPX , même si certains ont également exprimé des craintes quant au fait que son retour puisse faire peser de nouveaux risques sur l’entreprise et le secteur.

Le revirement soudain du conseil d’administration de Nvidia est intervenu après que le départ de Huang, plus tôt ce mois-ci, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, eut ébranlé les investisseurs. Les inquiétudes ont surgi non seulement au sujet de Nvidia, mais aussi quant à la santé de l’écosystème de l’IA , que le fabricant de puces a nourri en tant que banque et investisseur auprès de ses plus gros clients.

« On a en quelque sorte assisté à une véritable tempête d’incertitudes qui a provoqué une crise de confiance », a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco.

« Ces répercussions liées à Nvidia constituaient l’un de ces éléments d’… incertitude. Le retour de Jensen élimine donc un facteur particulièrement important. »

L'action Nvidia .NVDA.O a bondi de plus de 31 % lundi, ajoutant plus de 950 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et réduisant de deux tiers ses pertes depuis le début de l’année en une seule séance.

Les entreprises du secteur de l’IA ont connu une forte remontée, le Nasdaq 100 .NDX ayant bondi de près de 7 %. En Asie, les partenaires de production de Nvidia ont enregistré les plus fortes hausses, les sociétés taïwanaises TSMC 2330.TW et Foxconn 2317.TW ayant atteint mardi leur plafond quotidien de 10 %.

« La réaction initiale… est un grand soupir de soulagement collectif », a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin, au Texas. « Peut-être que Jensen… redonne confiance au secteur de l’IA. »

De nombreux investisseurs s’inquiétaient de la mesure dans laquelle l’énorme valeur de Nvidia était liée à Huang , à qui l’on attribuait le mérite d’avoir anticipé les évolutions technologiques qui ont placé les puces de pointe de Nvidia au cœur du boom de l’IA et entraîné une explosion des bénéfices .

« Personne ne pouvait se sentir rassuré à l’idée de devoir remplacer Jensen et de trouver automatiquement quelqu’un capable de prendre la relève », a déclaré Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille du Plumb Balanced Fund à Madison, dans le Wisconsin.

« Mais disposer d’un visionnaire capable d’attirer certains des talents les plus brillants du secteur… c’est assurément très, très positif pour l’entreprise. »

DES QUESTIONS DEMEURENT

Nvidia a noué des liens avec toute une série d’entreprises impliquées dans le développement effréné de l’IA. Elle a acquis des participations dans l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , le fournisseur sud-coréen de services Internet et cloud Naver 035420.KS , et bien d’autres encore.

Ces titres ont progressé à l’annonce du retour de Huang, mais pas suffisamment pour compenser les pertes enregistrées depuis sa démission , ce qui suggère que les investisseurs restent inquiets quant aux perspectives du financement des clients de Nvidia et du secteur de l’IA en général.

Le retour de Huang pourrait également soulever des problèmes réglementaires et remettre en question l’indépendance du conseil d’administration.

Le président Donald Trump, qui a déclaré avoir conclu l’accord pour ramener Huang, a confié à CNBC que la réaction des marchés boursiers à la démission de ce dernier avait «probablement» pesé dans sa décision de faire pression en faveur de sa réintégration, même si sa conviction quant aux avantages à long terme de la présence de Huang à la tête de l’entreprise avait eu plus de poids.

Par ailleurs, Trump a déclaré que les États-Unis n’avaient aucune raison de croire que le retour de Huang représentait un risque pour la sécurité. Huang devra probablement répondre la semaine prochaine aux questions du Congrès concernant sa relation avec un espion chinois présumé.

Le bureau du procureur général de Californie a déclaré que la réintégration de Huang ne remettait pas en cause la nécessité d’une enquête sur les informations fournies par Nvidia aux investisseurs concernant ses liens avec la Chine. Le siège social de Nvidia se trouve en Californie.

« La question du directeur général a été résolue, mais celles relatives à la gouvernance et à la géopolitique ne le sont pas », a déclaré Yang Wang, analyste principal chez Counterpoint Research à Londres.

Les actions chinoises liées à l’IA ont enregistré mardi des gains bien plus modestes que les autres marchés asiatiques, l’indice de l’intelligence artificielle de Hong Kong .HSAIT restant stable, tandis que les traders soulignaient le risque que les autorités renforcent leur surveillance de l’exposition de Nvidia à la Chine .

De plus, les questions plus générales concernant le financement de l’IA, sa rentabilité, sa réglementation et la résistance du public au développement des centres de données – qui pesaient déjà sur le marché avant la crise de direction chez Nvidia – devraient perdurer.

« Nous pourrions très bien assister à une nouvelle pression à la vente une fois que ce rebond de soulagement aura fait son temps », a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie.

« Le retour de Jensen ne répond pas aux grandes questions qui préoccupaient les investisseurs. »