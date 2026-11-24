Le retour de Huang chez Nvidia remet le débat sur l'IA à paramètres ouverts au premier plan à Washington

La crise de direction chez Nvidia NVDA.O a propulsé sous les feux de la rampe une querelle au sein du secteur technologique concernant les modèles d’IA à paramètres ouverts. Le directeur général Jensen Huang est ainsi devenu l’une des voix les plus influentes à Washington en faveur du développement américain d’une technologie actuellement dominée par les entreprises chinoises.

Le conseil d’administration de Nvidia a annoncé lundi qu’il réintégrerait Jensen Huang au poste de directeur général, après sa démission suite à des révélations concernant des relations extraconjugales , notamment avec une femme qui, selon la presse, serait soupçonnée d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Avant que le scandale n’éclate, M. Huang avait exhorté le Congrès américain et l’administration Trump à soutenir les entreprises américaines développant des modèles d’IA à paramètres ouverts, ce qui correspondait aux intérêts commerciaux de sa société, bien qu’un débat fasse rage quant aux implications de ces modèles pour la sécurité nationale des États-Unis.

L’administration du président Donald Trump soutient les systèmes d’IA à paramètres ouverts, car ils offrent aux start-ups des options fiables et moins coûteuses que les outils d’IA propriétaires proposés par des fournisseurs tels qu’OpenAI et Anthropic.

“La politique claire et de longue date de l’administration Trump a consisté à soutenir fermement” les modèles d’IA à paramètres ouverts, a déclaré mardi un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué adressé à Reuters.

Trump et le vice-président JD Vance sont personnellement intervenus dans la décision du conseil d’administration de Nvidia de réintégrer Huang, en partie parce qu’ils le considéraient comme le défenseur des modèles d’IA à paramètres ouverts fabriqués aux États-Unis, ont indiqué lundi des sources proches du dossier. La Maison Blanche n’a pas commenté le lien entre le soutien apporté à Huang et les modèles à paramètres ouverts.

Contrairement aux modèles fermés, les modèles d’IA à paramètres ouverts mettent leurs composants essentiels à la disposition du public, permettant aux utilisateurs de les télécharger, de les modifier et de les adapter à des tâches spécifiques. Ces modèles élargissent la demande en puces et en infrastructure informatique de Nvidia au-delà d’une poignée de développeurs de modèles d’IA de premier plan, offrant ainsi une opportunité commerciale à l’entreprise de Huang.

Les dirigeants de développeurs de modèles fermés, tels qu’Anthropic et OpenAI, ont exprimé leur scepticisme à l’égard des modèles à paramètres ouverts, selon leurs déclarations publiques, créant ainsi une fracture au sein du secteur de l’IA. Anthropic et OpenAI tirent leurs revenus de la vente d’un accès à des systèmes propriétaires dont ils contrôlent la technologie sous-jacente.

“Tout type de vent contraire sur le plan politique à l’encontre de Huang et de Nvidia pourrait être le signe avant-coureur d’une répression visant les paramètres ouverts, ce qui n’est pas favorable aux petites entreprises technologiques et à celles qui tentent de se donner une chance de bouleverser le marché des acteurs établis”, a déclaré Luther Lowe de Y Combinator, un incubateur et fonds d’investissement de la Silicon Valley.

Dans une lettre plus tôt cette année, Huang a exhorté le gouvernement américain à éviter toute “restriction prématurée” sur les outils à paramètres ouverts. Une coalition d’entreprises a cosigné cette lettre, parmi lesquelles la société de capital-risque Andreessen Horowitz, Microsoft et Palantir. Anthropic a refusé de s’y associer.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec certaines parties de la déclaration de Huang, arguant que des modèles à paramètres ouverts de plus en plus performants pourraient créer des risques pour la sécurité, notamment en aidant les utilisateurs à exploiter des informations accessibles au public pour développer des armes biologiques. Dans un communiqué , il a indiqué que des outils d’IA “suffisamment performants” pourraient utiliser des données accessibles au public pour propager des maladies infectieuses.

La compétitivité des États-Unis face à la Chine constitue également un aspect clé du débat politique à Washington. Des modèles chinois tels que DeepSeek et les offres d’Alibaba 9988.HK ont séduit les utilisateurs professionnels américains, car ils sont souvent moins chers que les systèmes propriétaires d’OpenAI et d’Anthropic, tout en offrant des performances comparables sur de nombreuses tâches.

L’administration Trump a pris quelques mesures pour soutenir l’écosystème américain de l’IA à paramètres ouverts, notamment par le biais de déclarations publiques de Michael Kratsios, conseiller technologique de la Maison Blanche. Au cours de l’été, l’administration Trump a indiqué aux principaux développeurs de modèles d’IA qu’elle ne soumettrait pas les modèles d’IA à paramètres ouverts à des tests de sécurité gouvernementaux volontaires, a rapporté Reuters , ce qui constitue une victoire pour les partisans de cette approche, tels que Nvidia, qui ne souhaitent pas que ces modèles soient confrontés à des obstacles réglementaires supplémentaires.

Par ailleurs, l’administration envisage d’exiger des entreprises américaines qu’elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d’IA fabriqués en Chine, y compris les outils à paramètres ouverts, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Deux présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants impliqués dans la politique en matière d’IA ont exhorté l’administration Trump la semaine dernière à aller plus loin, en interdisant aux agences gouvernementales américaines et à leurs sous-traitants d’utiliser des modèles d’IA à paramètres ouverts chinois. Ils souhaitent que le gouvernement accorde aux entreprises américaines développant des modèles à paramètres ouverts un meilleur accès aux ressources informatiques, arguant que l’expansion de l’écosystème des paramètres ouverts aux États-Unis est un impératif de sécurité nationale dans la course à l’IA face à la Chine.

“C’est maintenant qu’il faut agir, tant que nous en avons encore la possibilité et les moyens”, ont déclaré Andrew Garbarino, président de la commission de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants, et John Moolenaar, président de la commission sur la Chine, dans un communiqué commun.