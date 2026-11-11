Le résultat opérationnel ajusté d'Avio bondit alors que le constructeur de fusées poursuit son expansion aux États-Unis

Le constructeur italien de fusées Avio AVI.MI a annoncé mercredi une hausse de 13,3 % de son résultat opérationnel ajusté sur les neuf premiers mois de l'année, à 18,6 millions d'euros (20,77 millions de dollars), grâce aux progrès de son expansion aux États-Unis et à la finalisation de l'investissement de 109,4 millions d'euros de la société de capital-investissement Advent .

Le chiffre d’affaires net a progressé de 16,7 % pour atteindre 409,7 millions d’euros, porté par l’augmentation de la production de ses lanceurs Vega-C et la hausse des livraisons de moteurs pour Ariane 6, le lanceur de l’Agence spatiale européenne

Les commandes enregistrées au cours de cette période de neuf mois se sont élevées à environ 237 millions d’euros, dont près de la moitié concernait des contrats dans le secteur de la défense, le reste portant principalement sur les lanceurs Vega-C et Vega-E

L'action de la société avait chuté de 4,6 % après la publication des résultats, avant de réduire ses pertes et de se stabiliser

Un analyste de la société de courtage Intermonte a déclaré à Reuters que le marché avait dans un premier temps réagi négativement à l’absence de révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires net

L’analyste juge ces résultats globalement positifs

Avio prévoit un résultat opérationnel ajusté pour l’ensemble de l’année compris entre 29 et 37 millions d’euros, et un carnet de commandes situé entre 2,0 et 2,10 milliards d’euros