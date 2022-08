Le résultat net ajusté du groupe minier BHP en hausse de 26% sur l'exercice 2022

(AOF) - BHP, le géant minier australien (-1,92% à 54,73 dollars), a fait état d'un résultat net ajusté en progression de 26% à 2,31 milliards de dollars américains pour l'exercice 2022, clos au 30 juin 2022. Cette bonne performance se reflète dans le bénéfice par action ajusté qui bondit lui aussi de façon significative (+25%) à 421,2 dollars. Son bénéfice d'exploitation s'élève à 34,1 milliards de dollars, soit une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. L'Ebitda s'élève à 40,6 milliards de dollars, avec une marge cumulée de 65% pour les activités poursuivies.

Le conseil d'administration a décidé de verser un dividende final de 1,75 dollar par action, soit 8,9 milliards de dollars, qui comprend un montant supplémentaire de 0,60 dollar par action (équivalent à 3,0 milliards de dollars) en sus de la politique consistant à verser au moins 50% de ses résultats.

" La situation financière de BHP en 2023 se présente sous de très bons auspices sur le plan stratégique, opérationnel et financier. Le groupe est bien préparé pour gérer un environnement incertain à court terme. Nous nous attendons à ce que la Chine apporte de la stabilité en matière de demande de produits de base dans les années à venir, avec un soutien politique qui s'installe progressivement. Dans le même temps, nous prévoyons un ralentissement des économies avancées avec le resserrement de la politique monétaire, ainsi qu'une incertitude géopolitique et des pressions inflationnistes croissantes.", a déclaré le directeur général du groupe Mike Henry.

