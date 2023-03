Le resserrement monétaire pourrait être mis en pause "jusqu'à nouvel ordre" (Neuberger Berman)

(AOF) - « Les tensions bancaires pourraient avoir suffisamment durci les conditions de marché pour que les régulateurs interrompent leurs cycles de hausses de taux jusqu’à nouvel ordre ». C’est ce qu’affirme Brad Tank, Chief Investment Officer chez Neuberger Berman. Il ne pense pas que cycle de resserrement soit « définitivement terminé », car « les décideurs politiques attendront une confirmation dans les données d'inflation au cours des prochains mois », mais estime qu' « après cette semaine », le resserrement sera « en pause pour une durée indéterminée ».

Pour Brad Tank, la Banque centrale européenne a donné un indice la semaine dernière sur la politique future des banques centrales. Si elle a relevé ses taux de 50 points de base jeudi dernier comme elle s'y était engagée, elle a renoncé à sa promesse antérieure de continuer à "relever les taux à un rythme soutenu", et réduit ses prévisions d'inflation pour 2024 et 2025 de 30 et 20 points de base, respectivement. Patrick Barbe, responsable des titres à revenu fixe européens de Neuberger Berman, souligne qu'il s'agit du premier signal d'apaisement (" dovish ") de la BCE depuis un certain temps.

Brad Tank prévoit que la Fed augmentera encore ses taux de 25 points de base cette semaine, mais juge probable de sa part un changement de message similaire à celui de la BCE.

Les banques centrales " ne peuvent rien faire contre l'inflation d'aujourd'hui ", leur tâche consiste à " penser à l'inflation de demain ", rappelle l'analyste. Or ces derniers jours, souligne-t-il," nous avons assisté à une baisse des prix à la sortie des usines, des données manufacturières et des ventes au détail, ainsi qu'au plus important mouvement de contraction de l'indice Bloomberg des conditions financières aux États-Unis depuis le pic de la pandémie de Covid 19 ".

Pour lui " le message délivré par de nombreuses institutions financières au cours de la semaine écoulée est que les coûts de financement ont augmenté de manière significative tandis que les normes de prêt sont relevées de manière agressive ", signe que " l'économie et le système financier commencent à s'adapter au resserrement des politiques opéré au cours des 12 derniers mois ", et que l'impact plus large des tensions bancaires actuelles " fait partie de ce mouvement ".

La Fed, plus avancée dans son cycle de resserrement, devrait disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour faire une pause - et les marchés tablent en effet à nouveau sur des réductions des taux des fonds fédéraux en 2023.