Le resserrement monétaire n’est pas terminé prévient Pimco

Au cours des prochains trimestres, les économistes du gérant américain s'attendent à ce que les responsables de la Fed continuent sur la voie du resserrement de la politique monétaire précédemment définie, et les messages relayés à Jackson Hole ont réaffirmé que le resserrement de la politique monétaire est là pour rester malgré les perspectives incertaines pour la croissance.

Cette approche a déjà produit le rythme le plus rapide de resserrement des conditions financières depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008, selon l'indice des conditions financières américaines de Pimco.

(AOF) - "Les anticipations de hausse de l'inflation et de baisse de la croissance ont mis la Fed dans une situation difficile, mais les banquiers centraux ont profité de Jackson Hole pour réaffirmer que leur objectif principal reste d'ancrer les anticipations inflationnistes en augmentant rapidement le taux des fonds fédéraux", commentent Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez Pimco, suite au symposium de Jackson Hole.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF)