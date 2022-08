Le resserrement des politiques monétaires avive les craintes de récession

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 3 mois gagne 13,8 points de base à 2,869%. Celui-ci est plus exposé aux variations de la politique monétaire que le taux à 10 ans, qui prend 7,5 points de base à 3,109%.

Celui-ci a promis de juguler l'inflation. Une troisième hausse des taux de 75 points de base aux Etats-Unis en septembre est plus que probable aux yeux des analystes de marché.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en repli sur fond de craintes de récession en raison des politiques monétaires austères impulsées par les régulateurs. Vers 17h30, le CAC 40 cède 0,83% à 6 222,28 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 recule de 0,91% à 3 570,93 points. A Wall Street, le Dow Jones baisse de 0,82% et le Nasdaq, de 1,28%. Aux Etats-Unis, les investisseurs sont encore sous le coup du discours très ferme du président de la Fed vendredi dernier à Jackson Hole.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.