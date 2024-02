Le réseau social Reddit, leader des forums de discussion, veut entrer en Bourse

Logo de Reddit affiché sur un téléphone portable et un écran d'ordinateur, à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 13 février 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Reddit, une plateforme de forums de discussion très populaire, a mis en route son projet d'entrée en Bourse cette année, un nouvel arrivant très attendu dans un contexte économique où les introductions n'ont plus la cote.

L'entreprise américaine fondée en août 2005 a déposé jeudi auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC) son projet de cotation sous l'étiquette "RDDT" à la Bourse de New York, à une date non déterminée à ce stade.

Ce sera la première introduction d'un réseau social depuis celle de Pinterest en 2019.

Dans les documents disponibles sur le site de la SEC, Reddit mentionne avoir 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

Malgré son succès auprès du public, la plateforme aux 100.000 forums (portant sur des célébrités, des jeux vidéo, des sujets de société ou encore des entreprises) n'a jamais réussi à dégager de profits.

Comme Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, son modèle économique repose sur la publicité, mais elle ne s'est pas hissée à leur niveau.

Elle a réalisé plus de 666 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022 et 804 millions en 2023. Elle a réduit ses pertes nettes de 159 millions de dollars en 2022 à 91 millions l'année dernière.

"Etre cotés nous permet de lever des fonds et d'offrir une liquidité à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit", a commenté Steve Huffman, cofondateur de la société, dans une lettre jointe au prospectus déposé à la SEC.

- Mine de données pour l'IA -

Reddit compte réserver autour de 1,3 million d'actions ordinaires pour financer des programmes permettant à ses utilisateurs de "concrétiser leurs idées", soit environ 1% des actions émises.

"Je n'ai jamais été aussi enthousiaste concernant l'avenir de Reddit que je le suis aujourd'hui", a poursuivi le patron.

Il a notamment évoqué des opportunités de croissance grâce à la publicité, le commerce en ligne sur la plateforme ou encore la commercialisation de licences de données pour les groupes spécialisés dans l'intelligence artificielle (IA).

"Reddit est constitué de l'un des plus grands corpus d'expériences humaines authentiques et constamment mis à jour", a souligné Steve Huffman. "Les données augmentent et se régénèrent constamment au fur et à mesure que les utilisateurs discutent."

"Nous espérons que notre avantage en matière de données et notre propriété intellectuelle continueront d'être un élément clé de l'entraînement des futurs modèles de langage", a-t-il conclu.

Les modèles de langage sont au cœur de l'intelligence artificielle générative, qui a explosé en 2023 avec le succès de ChatGPT. Ces modèles mathématiques sont nourris de montagnes de données pour être ensuite capables de générer du texte, des images, des sons ou encore du code informatique, sur simple requête en langage courant.

En juin dernier, Reddit avait relevé les tarifs demandés aux éditeurs tiers pour utiliser les données et conversations postées sur le réseau social, afin d'empêcher les géants de l'IA générative (OpenAI, Google, Microsoft...) d'exploiter gratuitement le contenu des forums.

La décision avait suscité un tollé, car de nombreux petits développeurs ont conçu des applications liées à la plateforme sur la base de prix modérés, voire de l'accès gratuit à son interface de programmation (API).

- GameStop -

Reddit a montré son pouvoir en janvier 2021, lorsque des armées de boursicoteurs, communiquant sur la plateforme, avaient ébranlé Wall Street en misant à contre-courant sur des actions devenues virales comme celles de la chaîne de magasins video GameStop.

Créé en 2005 par deux étudiants de Virginie (est des Etats-Unis), le réseau social a été racheté en 2006 par Condé Nast (éditeur des magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair).

La société est devenue une filiale indépendante en 2011. Elle avait déjà déposé un dossier d'introduction en Bourse auprès de la SEC en 2021.

Son arrivée à Wall Street sera un événement de taille alors que le volume de nouvelles cotations est au plus bas depuis deux ans, à cause des incertitudes macroéconomiques et des taux d'intérêt élevés.

L'arrivée tonitruante lors de la rentrée 2023 du fabricant britannique de microprocesseurs Arm, suivi par la marque de chaussures Birkenstock, avait redonné espoir aux analystes, mais la chute des cours dans les premières semaines avait brisé l'élan.

Les deux actions ont depuis rebondi et le marché espère l'introduction de groupes importants comme le semencier suisse Syngenta ou le géant de la fast fashion Shein.