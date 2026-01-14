Le réseau de Verizon est hors service pour des dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du numéro de panne au paragraphe 4)

Le réseau de l'opérateur de télécommunications Verizon Communications VZ.N a été indisponible pour des dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Verizon a déclaré qu'elle était au courant du problème et que ses ingénieurs travaillaient à l'identifier et à le résoudre.

"Nous comprenons l'importance d'une connectivité fiable et nous nous excusons pour la gêne occasionnée".

Selon Downdetector, plus de 130 000 personnes ont signalé des problèmes avec les services de Verizon vers 13 h 11 (heure de l'Est). Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme.

Selon Downdetector, plus de 1700 incidents chacun ont été signalés pourles services deT-Mobile et d'AT&T.

AT&T et T-Mobile n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur les pannes.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car les rapports sont soumis par les utilisateurs.

Verizon a dû faire face à une panne nationale de téléphonie mobile fin 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. Cette panne a attiré l'attention de la Commission fédérale des communications après que plusieurs services ont été touchés et que les utilisateurs d'iPhone sont restés bloqués en mode "SOS".