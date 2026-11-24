Le réseau de satellites de l'armée allemande, inspiré de Starlink, coûtera 15 milliards d'euros, selon le Handelsblatt

Le programme allemand de satellites de communication militaire, connu sous le nom de Satcom BW 4, coûtera environ 15 milliards d'euros (16,5 milliards de dollars), a rapporté mardi le journal *Handelsblatt*, citant des sources proches du dossier.

Ce chiffre inclut la taxe sur la valeur ajoutée et les coûts d'exploitation sur une période de dix ans, précise l'article.

Le ministère allemand de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Ce projet, destiné à doter les forces armées allemandes d’une constellation de satellites de communication similaire aux réseaux commerciaux en orbite basse tels que Starlink de SpaceX, figurerait parmi les plus grands programmes spatiaux européens, a rapporté le Handelsblatt.

La volonté de l’armée allemande de se doter de son propre programme s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges menés à travers l’Europe pour réduire la dépendance vis-à-vis de la technologie américaine, alors que l’administration Trump a réduit la présence militaire américaine sur le continent et a exhorté les alliés européens à assumer une plus grande responsabilité dans leur propre défense.

(1 dollar = 0,9118 euro)