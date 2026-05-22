Le représentant américain au commerce, M. Greer, n'envisage pas de droits de douane immédiats sur les puces électroniques, mais souligne l'importance de la protection pour ce secteur

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Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré vendredi qu'aucune mesure tarifaire américaine n'était prévue dans l'immédiat sur les semi-conducteurs, mais qu'il était important de protéger le secteur par des droits de douane afin de faciliter la relocalisation de la production de puces.

S'exprimant lors d'un projet d'extension de l'usine de puces mémoire de Micron Technology MU.O dans la banlieue de Washington, DC, M. Greer a déclaré que les éventuels droits de douane issus de l'enquête de sécurité nationale tant attendue de l'USTR au titre de la section 232, visant à protéger le secteur américain des semi-conducteurs, devaient être correctement échelonnés pour favoriser la production américaine.

« Il est donc vraiment important d’imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs. Mais ce qui est encore plus important que de protéger des installations comme celle-ci, c’est de s’assurer que nous le faisons au bon moment et dans la bonne mesure », a déclaré M. Greer.

« Il n'y avait pas de droits de douane imminents », a-t-il ajouté.