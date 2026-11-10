Le repli se poursuit pour DSM-Firmenich malgré l'optimisme de Bernstein

(Zonebourse.com) - Le titre du groupe dédié à la fabrication de nutriments, arômes et parfums se dirige vers un troisième repli consécutif à la Bourse d'Amsterdam (-2,01%, à 104,95 euros), malgré une note globalement positive de Bernstein.

Dans son étude, la société américaine dédiée à la recherche financière et à l'analyse estime qu'après ce qui a semblé être une publication décevante pour le troisième trimestre, le point d'activité de DSM-Firmenich de la semaine dernière comportait plusieurs éléments positifs.

Bernstein insiste notamment sur la dynamique de croissance interne qui demeure robuste à l'approche du quatrième trimestre et de l'exercice 2027, sans anticipation d'un débouclage des effets de constitution de stocks observé sur les six premiers mois de cette année. Les analystes saluent également la marge qui semble bien soutenue par la politique de prix, les économies de coûts et une inflation plus gérable que redouté.

Dans sa note, Bernstein rappelle que le calendrier des commandes du groupe a pénalisé la performance de la division TTH (Taste, Texture & Health), ressortie inférieure aux attentes au troisième trimestre, dont une partie devrait toutefois se rattraper sur les trois derniers mois de l'année. En outre, un retour de cash supplémentaire semble probable pour 2027. Tous ces éléments amènent le consensus à devoir réviser à la hausse l'Ebitda ajusté de 3 à 4% sur la période 2027-2029 pensent les analystes. Ils ajoutent que DSM-Firmenich délivre désormais des performances plus comparables à celles de Givaudan et prévoient qu'elle conserve également une valorisation plus proche de Givaudan toujours.

Pour Bernstein, malgré une solide performance du titre depuis le début de l'année ( 52,49%) et les incertitudes entourant l'atteinte des objectifs, le rapport rendement/risque demeure favorable. Le test de résistance de la valorisation sur des scénarios haussier et baissier de la société d'études financières fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 30% contre un repli limité à environ 10%.

La recommandation sur l'action DSM-Firmenich est à surperformance, avec un objectif de cours relevé à 121 euros, soit un potentiel de hausse de près de 13%.

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