(Zonebourse.com) - Le titre adidas se dirige vers une troisième séance consécutive de repli à la Bourse de Francfort (-1,38%, à 171,35 euros). Pourtant, dans une étude, Baader Europe s'est montré un peu plus optimiste pour le groupe dédié à la conception, à la fabrication et à la commercialisation d'articles de sport.

Selon le spécialiste allemand des services financiers, la réorganisation en cours chez Nike au niveau des produits et de la distribution offre à adidas une marge de manoeuvre pour gagner davantage de parts de marché. Les analystes misent sur des produits mieux adaptés aux marchés locaux et un portefeuille prometteur dans le segment Performance, qui devraient renforcer la capacité d'adidas à pérenniser ces gains. De plus, l'amélioration des résultats offre une meilleure visibilité sur la rentabilité.

Dans le détail, Baader Europe pense que les gains de parts de marché du groupe en Amérique du Nord et en Asie démontrent sa résilience par rapport à ses pairs.

Dans son modèle, la banque allemande a intégré les résultats du troisième trimestre qui ont été supérieurs à ses attentes et en a profité pour relever ses prévisions de bénéfices à partir du quatrième trimestre 2026, à la suite du rehaussement de l'objectif de résultats opérationnels pour l'exercice 2026.

La recommandation de Baader Europe sur le titre adidas est passée de réduire à ajouter, avec une cible de cours fixée à 205 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 18,2%.

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