Le repli se poursuit, l'attente de la Fed incite à la prudence

LES BOURSES EUROPÉENNES RECULENT EN DÉBUT DE SÉANCE PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent mardi matin après avoir rapidement effacé leurs gains de l'ouverture, les secteurs cycliques, grands gagnants du rally des dernières semaines, cédant aux prises de bénéfice en attendant les décisions de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 perd 0,57% à 5.146,22 points à 08h00 GMT après avoir brièvement repassé les 5.200 points dans les premiers échanges. A Londres, le FTSE 100 cède 0,8% et à Francfort, le Dax recule de 0,69%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,5% et le Stoxx 600 de 0,3%. Si Le sentiment général de marché reste à la confiance dans la reprise de l'activité économique mondiale, l'incertitude sur le ton qu'emploiera la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire incite à la prudence. La banque centrale américaine a assoupli lundi les modalités du programme de prêts aux entreprises "Main Street", doté de 600 milliards de dollars (531 milliards d'euros) et qu'elle doit mettre en oeuvre dans les jours à venir mais cette annonce attendue ne préjuge pas de la teneur du discours qu'elle tiendra mercredi. Sur le front macroéconomique, les chiffres du jour n'incitent pas particulièrement à l'enthousiasme: en Allemagne, les statistiques de la balance commerciale d'avril montrent une chute de 24% sur un an, plus marquée qu'attendu, des exportations et un recul de 16,5% des importations. Et en France, la Banque de France table désormais sur une contraction de 10,3% de l'économie cette année. Le marché surveillera à 09h00 GMT les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre. VALEURS Le repli des actions affecte particulièrement les secteurs cycliques des banques (-2,53%), de l'automobile (-2,39%) ou des transports et du tourisme (-1,39%), alors que les compartiments défensifs de la santé et de l'alimentation gagnent respectivement 1,89% et 1,08%. A Paris, parmi les plus fortes baisses du CAC 40, TechnipFMC cède 5%, Société générale 4,35% et PSA 3,63%. Airbus abandonne 4,58%, le plan d'aide au secteur aéronautique présenté par le gouvernement français ne semblant pas rassurer les investisseurs. A Londres, British American Tobacco chute de 2,47% après avoir averti sur son chiffre d'affaires à cause de l'impact de la pandémie sur ses ventes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée en baisse de 0,38%, la hausse du yen ayant favorisé des prises de bénéfice au lendemain d'un plus haut de trois mois et demi. En Chine, le SSE Composite de Shanghai est lui bien orienté avec une progression de 0,45% à moins d'une heure de la clôture. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains, qui suggéraient initialement une légère hausse, annoncent désormais une ouverture en léger repli. Lundi, le Nasdaq Composite a fini la séance sur une progression de 110,66 points, soit 1,13%, à 9.924,75 points, un record de clôture. Il est ainsi le premier des trois grand indices de Wall Street à avoir effacé toutes ses pertes provoquées par la pandémie. Il dépasse son précédent record inscrit le 19 février à 9.817,18 points. Et depuis le 23 mars où il avait touché son point bas, il est en progression de 44,7%. L'indice Dow Jones a gagné pour sa part 461,46 points, soit 1,7%, à 27.572,44. Le S&P-500 a pris 38,46 points, soit 1,20%, à 3.232,39. Il affiche ainsi une performance positive pour 2020. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés après leur recul marqué lundi. Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,326%, son équivalent français à 0,0467%. Le dix ans américain, lui, poursuit sa baisse et lâche plus de cinq points de base à 0,8287%. CHANGES Quasi stable en début de journée, le dollar affiche désormais une hausse de 0,29% face à un panier de référence, profitant de son statut de valeur refuge et des prises de bénéfice à l'oeuvre sur plusieurs devises qui avaient beaucoup monté ces dernières semaines comme l'euro (-0,23% à 1,1266 dollar) ou le dollar australien. Le yen reprend toutefois du terrain face au billet vert, profitant des incertitudes sur la Fed. PÉTROLE Le marché pétrolier est lui aussi repassé dans le rouge après un début de séance bien orienté. Le Brent perd 0,69% à 40,52 dollars le baril après avoir atteint 41,45 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,86% à 37,86 dollars après un plus haut à 38,86. Lundi, le Brent avait déjà cédé 3,55% et le WTI 3,44%. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -1.33%