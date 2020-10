Le renminbi repart à la hausse face au dollar

(AOF) - Le renminbi repart à la hausse ce jeudi face au billet vert, celui-ci gagnant en fin de journée 0,37% à 0,1473 dollar, portant ainsi ses gains à +2,6% depuis le début de l'année. Et même si la devise de l'Empire du Milieu a quelque peu reculé depuis mi-septembre, lorsqu'elle avait atteint son plus haut niveau en quatre ans à 0,1480 dollar, l'engouement des investisseurs pour les actifs chinois ne semble pas s'être calmé. En effet, avec un rendement de plus de 2,5% à 10 ans, les obligations d'Etat chinoises paraissent nettement plus attractives que leurs équivalentes américaines.

De janvier à août 2020, les flux sur les marchés obligataires domestiques chinois ont atteint un montant de 615 milliards de renminbi, portant les avoirs étrangers à 2 800 milliards. Les entrées nettes sur le marché des actions ont atteint 93 milliards de renminbi pour la même période, portant les avoirs étrangers à plus de 1 000 milliards.