Le renforcement du yen affaiblit les actions liées aux exportations

La devise nationale a augmenté de près de +1% ce mois-ci, ce qui a rendu les produits liés à l'exportation plus chers.

L’indice de référence du Japon, le Nikkei 225, a chuté de 0,75 % à la clôture de mardi, affaibli par la hausse du yen. La devise nationale a augmenté de près de +1% ce mois-ci, ce qui a rendu les produits liés à l’exportation plus chers et a donc nui aux actions de ces entreprises.

Les actions des secteurs de l’industrie, de la consommation et des transports ont été parmi les moins performantes, Kawasaki Heavy Industries (-9,24%), Unitika (-8,68%) et Toray Industries (-5,69%) figurant parmi les plus grands perdants. Du côté des gagnants, SoftBank Group a bondi de 10,5 %, un jour après que la société a annoncé qu’elle allait dépenser jusqu’à 1 000 milliards de yens pour racheter près de 15 % de ses actions. Taisei et Kajima sont arrivés respectivement en deuxième et troisième position avec des gains de +6,78% et +5,45%.

Dans l’espace ETF japonais, Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF (NTETF, 74 milliards de dollars d’actifs) a chuté de -0,66% mardi. Le Nomura Next Funds Topix-17 Automobiles & Transportation Equipment ETF (74 milliards de dollars d’actifs), axé sur les voitures et les équipements de transport (biens fortement exportés), a chuté de -1,03 %.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :