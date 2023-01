Le rendement est de retour, estime Muzinich & Co

(AOF) - Compte tenu des risques accrus de récession, Muzinich&Co préconise de privilégier les crédits de qualité supérieure dans les segments de notation BBB et BB. A l’approche de ce qui sera probablement une période de ralentissement économique, investir dans le crédit de qualité permet de bénéficier de ses caractéristiques intéressantes en termes de rendement/risque et semble être un choix prudent pour Muzinich&Co, tant pour les catégories investment grade que high yield.

La prime substantielle offerte par les différences de change (coût de la couverture de change) renforce l'attrait des titres libellés en euros.

Sur les marchés émergents, le gestionnaire d'actifs considère que les investisseurs seront récompensés par une prime supplémentaire de spread par rapport au crédit américain de qualité équivalente. Sur le segment du high yield, il se concentre sur les segments de qualité supérieure des crédits notés BB et B élevé.

Muzinich & Co maintient par ailleurs sa préférence pour les secteurs défensifs tels que les télécommunications et la santé, optant pour une approche plus sélective pour les entreprises cycliques, en investissant dans des crédits qui offrent une valorisation intéressante, de solides flux de trésorerie et une capacité d'amélioration de leur bilan en cas de détérioration de la situation économique.

Le gestionnaire d'actifs préfère éviter les secteurs liés à la consommation cyclique ou à l'immobilier, bien que celui-ci puisse bientôt offrir des opportunités ciblées dans la mesure où l'assainissement des bilans devient une priorité.

En conclusion, Muzinich & Co parle d'une période de transition qui nous fait passer d'un environnement de faible inflation et de taux d'intérêt bas à un contexte économique et financier radicalement différent. L'année 2023 sera placée sous le signe de l'incertitude et de la volatilité. Dans un tel scénario, le gestionnaire d'actifs estime que le crédit de qualité supérieure propose des opportunités d'investissement intéressantes.