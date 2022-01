Le rendement du 10 ans allemand de retour en territoire positif

(AOF) - Le rendement du 10 ans allemand progresse de près de 3 points de base à 0,01%, revenant ainsi en territoire positif. Même si la BCE ne devrait pas remonter ses taux avant longtemps, les taux longs en Europe sont soutenus par la perspective du resserrement de la politique monétaire de la Fed. Les marchés anticipent désormais 4 hausses cette année, dont une première dès mars. Le 10 ans américain prolonge également sa hausse, s'adjugeant plus de 1 point de base à 1,89%.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.