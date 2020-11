Le rendement des obligations est de plus en plus rare dans le monde (Robeco)

(AOF) - Sur la base d'un graphique de Bank of America Global Research, Robeco constate que le rendement des obligations est de plus en plus rare dans le monde. Plus de 20 % de toutes les obligations en circulation ont un rendement négatif et environ 40 % de l'univers obligataire mondial a un rendement inférieur à 1 %, détaille Jeroen Blokland, portfolio manager chez Robeco. En Europe, plus de 40 % de toutes les obligations d'entreprises en circulation ont un rendement effectif inférieur à zéro.

" La recherche de rendement est donc devenue très difficile, voire futile ", estime Jeroen Blokland.

Comme le sentiment du marché reste optimiste pour l'instant - principalement en raison des nouvelles positives concernant un vaccin Covid-19 - la recherche se poursuivra. " Mais si la musique s'arrête, il y a probablement plus qu'assez de raisons pour que les investisseurs recherchent le rendement ailleurs - s'ils ne le font pas déjà ", conclut l'expert.