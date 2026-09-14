Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint 5 %

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(Mise à jour dans l'après-midi, heure de New York)

* Le rendement des obligations à 10 ans repasse sous la barre des 5 % après avoir atteint 5,0142 %

* Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 93 % la probabilité d'une hausse des taux d'ici mercredi

* Le Trésor américain va vendre mardi 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans

par Karen Brettell

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans ont atteint lundi le seuil psychologique clé de 5 % pour la première fois depuis octobre 2023, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale prévue cette semaine, au cours de laquelle la banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt.

Ce cap représente un seuil qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l'économie américaine et menacer le marché haussier des actions en réduisant l'attrait relatif des titres américains.

“C'est sans aucun doute un seuil psychologique clé. Quand on parle aux investisseurs, ils ont souvent ces chiffres ronds en tête et disent: “Si on atteint le niveau X, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est là que j'achète sur le repli”,” a déclaré Molly Brooks, stratège en taux américains chez TD Securities.

Les rendements sont retombés sous la barre des 5 % après le choc initial. Ils affichaient en fin de journée une baisse de 1,83 point de base à 4,957 %, après avoir atteint un pic à 5,0142 %.

Mme Brooks a indiqué qu'un maintien sous la barre des 5 % serait le signe d'une demande des investisseurs et d'un niveau de résistance à ce seuil.

“Si nous franchissons ce seuil, cela indiquera que les investisseurs s'inquiètent clairement pour les échéances longues et nous pourrions alors voir les taux remonter encore davantage à partir de là,” a ajouté Mme Brooks.

Une inflation tenace, des anticipations de hausse des taux d'intérêt, une offre abondante d'obligations d'entreprises et d'État, des perspectives de croissance solides et des inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire à long terme des États-Unis se sont combinées pour faire grimper les rendements au cours du mois dernier.

“Le budget, le déficit et la composition globale de notre dette continuent de croître,” a déclaré Tom di Galoma, directeur général chez Mischler Financial.

Les rendements à 10 ans n'ont dépassé les 5 % que brièvement en 2023. S'ils dépassaient ce pic de 5,021 %, ce serait leur plus haut niveau depuis 2007.

L'INFLATION RENFORCE LES PROBABILITÉS D'UNE HAUSSE DES TAUX PAR LA FED

Les taux ont bondi après la publication vendredi de données indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis avaient accéléré en août , renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux de la Fed pour endiguer une inflation qui dépasse déjà largement son objectif annuel de 2 %.

C'était “probablement le coup de grâce”, a déclaré M. di Galoma.

La flambée des cours du pétrole a renforcé les craintes que l'inflation ne continue de s'aggraver à mesure que la guerre en Iran s'éternise. Les cours du pétrole ont bondi de plus de 4 % lundi après que de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont exacerbé les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Les bons résultats sur le front de l'emploi, avec la création de 162 000 emplois le mois dernier , ont également renforcé cette opinion.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 93 % d'une hausse des taux à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed, mercredi.

Les opérateurs s'intéresseront également aux projections actualisées des taux d'intérêt figurant dans le “dot plot” de la Fed, qui pourraient indiquer que certains responsables anticipent une nouvelle hausse des taux cette année. Les dernières projections trimestrielles, présentées lors de la réunion de la Fed en juin , montraient que neuf responsables de la Fed s'attendaient à une hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux de la Fed, a reculé de 1,38 point de base à 4,63 %. Il avait auparavant atteint 4,679 %, son plus haut niveau depuis juillet 2024.

La courbe des taux entre les obligations à 2 et 10 ans

US2US10=TWEB s'est aplatie à 33 points de base.

Les rendements réels des obligations à 10 ans US10YTIP=RR , qui tiennent compte de l'inflation attendue, ont atteint 2,622 %, leur plus haut niveau depuis 2008.

La demande de titres à plus longue échéance sera également mise à l'épreuve mardi, lorsque le Trésor vendra 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans. Le gouvernement américain vendra également jeudi 19 milliards de dollars de titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) à 10 ans.