Le régulateur néerlandais va demander l'approbation de l'UE pour le logiciel de conduite autonome de Tesla

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(Mise à jour avec détails, citation du paragraphe 2) par Toby Sterling et Akash Sriram

L'autorité néerlandaise chargée des véhicules RDW a notifié à la Commission européenne son intention de demander une homologation à l'échelle de l'Union européenne pour le système logiciel d'auto-conduite intégrale de Tesla, a déclaré lundi à Reuters le directeur général des homologations de l'autorité de régulation.

Bernd van Nieuwenhoven a souligné que le système FSD, malgré son nom, est un logiciel d'aide à la conduite plutôt qu'une voiture entièrement autonome. Le système peut diriger, freiner et accélérer sous la supervision d'un humain qui n'a pas les mains sur le volant.

M. Van Nieuwenhoven s'est dit convaincu que ce système pourrait être utilisé en toute sécurité sur toutes les routes des Pays-Bas, y compris à Amsterdam, où les voitures électriques partagent les rues étroites avec les véhicules motorisés, les vélos et les vélos électriques.

"Si c'est assez bon pour les Pays-Bas, c'est assez bon pour l'Europe", a déclaré M. Van Nieuwenhoven lors d'une interview sur le processus d'approbation de la technologie, à la suite de l'annonce, vendredi , de son approbation aux Pays-Bas, une première en Europe.

Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de donner un calendrier pour la date à laquelle les Pays-Bas demanderont officiellement l'approbation de l'ensemble de l'UE, un processus qui nécessitera l'accord de la majorité d'un comité de la Commission européenne.

Dans l'intervalle, chaque pays peut décider pour son propre compte d'autoriser la technologie, en prenant l'approbation néerlandaise comme point de référence. Le logiciel est déjà disponible sous forme d'abonnement pour les conducteurs américains, où Tesla fait l'objet de poursuites judiciaires et d'enquêtes fédérales après des accidents et des signalements d'infractions au code de la route.

M. Van Nieuwenhoven a déclaré que la version néerlando-européenne du logiciel de conduite autonome complet ne sera pas strictement comparable à la version américaine en raison des différences dans le processus réglementaire.

Les différences incluent une surveillance plus stricte de l'attention portée par les conducteurs à la route, et la nécessité de vérifier à l'avance auprès du RDW toute mise à jour logicielle du système.

Tesla est le constructeur de voitures électriques le plus populaire aux Pays-Bas, avec environ 100 000 Model 3 et Model Y sur les routes néerlandaises qui seraient éligibles au logiciel FSD.