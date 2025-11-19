Le régulateur de la concurrence sud-coréen inspecte les bureaux d'Arm Holdings à Séoul, selon Bloomberg News

Le régulateur de la concurrence sud-coréen a visité cette semaine les bureaux d'Arm Holdings

O9Ty.F ARM.O à Séoul, dans le cadre d'un examen minutieux des pratiques de licence de la société, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La visite fait suite à une plainte de Qualcomm QCOM.O , qui affirme que la société britannique de semi-conducteurs et de conception de logiciels restreint l'accès à sa technologie et nuit à la concurrence après plus de 20 ans d'exploitation d'un réseau ouvert.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information.

Arm et Qualcomm n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.