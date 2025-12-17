Le régulateur californien met en suspens l'ordre de suspendre les ventes de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le sursis de 90 jours du DMV soulage Tesla sur le plus grand marché américain

*

Le sursis intervient immédiatement après que le DMV a ordonné la suspension des ventes pendant 30 jours

*

Le DMV avait accusé Tesla d'avoir faussement commercialisé les capacités de conduite autonome de ses véhicules

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 8 à 14) par Abhirup Roy et Chris Kirkham

Une autorité de régulation californienne a suspendu un ordre de suspension des ventes de Tesla TSLA.O dans l'État, dernier développement en date d'une affaire dans laquelle elle a accusé le fabricant de véhicules électriques d'avoir faussement commercialisé et surestimé les capacités d'auto-conduite.

La décision accorde un sursis à Tesla dans une affaire qui pourrait l'obliger à interrompre ses ventes sur son plus grand marché américain.

Le département des véhicules à moteur (DMV) a ordonné la suspension des licences de fabrication et de vente de Tesla pour 30 jours, en adoptant les propositions d'un juge, mais les a immédiatement suspendues, a déclaré Steve Gordon, directeur du DMV, à la presse mardi.

Le DMV avait accusé Tesla de tromper les consommateurs en utilisant les noms de marque Autopilot et Full Self-Driving (FSD) pour désigner les fonctions avancées d'aide à la conduite de ses véhicules. L'autorité de régulation avait déclaré au juge Juliet Cox de l'Office of Administrative Hearings de l'État que ces noms impliquaient faussement que les voitures fonctionnaient de manière autonome.

Mais Gordon a déclaré mardi que le DMV souhaitait donner à Tesla "une chance supplémentaire de pouvoir remédier à la situation", ajoutant qu'il espérait que Tesla "trouverait un moyen de corriger ces déclarations trompeuses".

Le DMV a déclaré avoir sursis à la suspension de la capacité de Tesla à vendre des véhicules pendant 90 jours et à la suspension de sa licence de fabrication pour une durée indéterminée.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Un avocat de Tesla avait précédemment déclaré que l'entreprise avait "clairement et constamment" expliqué que ses véhicules achetés avec les logiciels Autopilot et FSD nécessitent la supervision du conducteur et ne sont pas autonomes. "Tesla n'a jamais trompé les consommateurs. Jamais. Et même pas du tout", a déclaré l'avocat lors d'une audience.

Gordon, du DMV, a déclaré que Tesla pouvait faire appel auprès de l'agence ou potentiellement devant les tribunaux.

L'ordonnance est un revers potentiel pour Tesla et sa commercialisation de véhicules autonomes, mais le sursis est un soulagement.

L'entreprise dirigée par Elon Musk, comme ses concurrents dans le domaine des véhicules électriques, est confrontée à une chute de la demande à la suite de l'expiration de crédits d'impôt clés qui ont été un moteur important des ventes.

Elon Musk a réorienté l'entreprise vers les robotaxis, soutenus par une version de son logiciel de conduite autonome, ainsi que vers les robots humanoïdes, et une grande partie de la valorisation de Tesla dépend de ces paris.

Alors que l'Autopilot permet aux véhicules Tesla d'accélérer, de freiner et de rester dans leur voie sur autoroute, le Full Self-Driving permet aux véhicules de changer de voie, de respecter les feux de signalisation et de conduire dans les rues de la ville.

Tesla a ajouté le terme "Supervisé" pour le FSD dans les véhicules de tourisme. Elle utilise une version "non Supervisée" du logiciel pour déplacer les voitures des chaînes de montage aux aires de livraison dans certaines de ses usines. Tesla utilise également le logiciel pour gérer un service de robotaxi à Austin, avec des moniteurs de sécurité humains dans les sièges des passagers avant et une assistance à distance.